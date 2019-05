Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 30 mai 2019

Des passages nuageux sur l’ensemble du pays seront plus abondant sur le Centre et le Sud avec quelques pluies locales.

Vent de secteur Nord sur le Nord et le Centre et de secteur Est sur le Sud fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sur le Sud, atteignant temporairement 80 km/h en rafales sur le Sud avec phénomènes locaux de sable et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs.

Mer très agitée.

Les températures maximales seront comprises entre 20 et 25 degrés sur le Nord, le Centre et le Sud Est, voisines de 18 degrés sur les hauteurs et entre 25 et 30 degrés sur le reste du pays.