CAN-Egypte 2019 – Tunisie : la liste des joueurs locaux sera communiquée la semaine prochaine (Alain Giresse)

L’entraineur de la sélection nationale de football, Alain Giresse a indiqué qu’il communiquera les noms des joueurs locaux pour la Coupe d’Afrique des nations 2019 (21 juin-19 juillet) la semaine prochaine afin de ne pas perturber notamment ceux de l’Espérance Sportive de Tunis qui joueunt vendredi soir à Radès la finale retour de la ligue des champions d’Afrique face au Wydad Casablanca.

“J’aurais aimé débuter la préparation de la CAN le 1er juin avec tout le groupe, mais nous n’avons pas le choix à cause de certains impondérables comme les blessures (ndlr: celle d’Amine Ben Amor et Seifeddine Khaoui), la récente décision de Syam Ben Youssef de mettre un terme à sa carrière internationale et l’engagement de plusieurs joueurs avec leur club nous ont obligé à composer de la meilleure façon la première étape de préparation de la CAN qui débutera le 1er et s’achèvera le 7 juin prochain a précisé le technicien français.

“Avec seulement de 14 joueurs pour le match amical face à l’Irak, nous avons décidé de renforcer le groupe par 7 jeunes olympiques qui évoluent à l’étranger et le groupe sera au complet à partir du 9 juin pour la deuxième étape de préparation avec 26 ou 27 joueurs et la liste finale des 23 joueurs sera communiquée le 11 juin après le match amical face à la Croatie qui aura lieu à Verazdin ” a affirmé Giresse.

Les Aigles de Carthage disputeront leur troisième et dernier match amical face au Burundi le 17 juin à Radès avant de rejoindre l’Egypte le 19.

A propos du premier match amical face à l’Irak, le sélectionneur national a indiqué qu’il lui permettra de se faire une idée sur les joueurs qui seront dans la liste finale des 23 et constituera une bonne occasion pour les jeuens olympiques de découvrir l’ambiance de l’équipe première.

“Nous allons préparer les joueurs sur tous les plans et nous nous ne ménagerons aucun effort pour que l’équipe soit prête pour la CAN et réalise de bons résultats”.

A la CAN, rappelle-t-on la Tunisie jouera le 1er tour dans le groupe E à Suez, face à l’Angola (21 juin), le Mali (28 juin) et la Mauritanie (2 juillet). Les deux premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les huiètemes de finale.

Concernant la décision du défenseur axial Syam Ben Youssef d’arrêter sa carrière internationale, le selectionneur national s’est contenté de repondre que le joueur a pris cette décision après avoir discuté avec lui sur sa place dans l’équipe nationale, refusant de donner plus de détails.

Liste des 21 joueurs convoqués pour le stage de préparation du premier match amcial face à l’Irak:

Gardiens: Farouk Ben Mustapha (Al Chabab/A.Saoudite), Moez Hassan (OGC Nice/Fra), Mohamed Drager (Paderborn/All), Rami Bedoui (Al Fayhaa/A.Saoudite), Yassine Meriah (Olympiakos/Gre), Dylan Bronn (Gent/Bel), Ali Maaloul (Al-Ahly/Egy), Nader Ghandri (Westerloo/Bel), Elyes Sekhiri (Montpellier/Fra),Ferjani Sassi (Zamalek/Egy), Bassem Srafi (OGC Nice/Fra), Youssef Msakni (Eupen/Bel),Wahbi Khazri (Saint-Etienne/Fra), Fakhreddine Ben Youssef (Al-Ittifak/A.Saoudite)? Zakaria Garfi (Boden/Suède) , Mohamed Ben Fredj (Olympique Marseille/Fra), Driss Mizouni (Ipswich Town/Ang), Nouh Abid (Ajax Amsterdam/Holl), Assil Jaziri (OGC Nice/Fra), Mootaz Zemzemi (RC Strasbourg-Fra), Marc Lamti (Bayer Leverkusen/All).