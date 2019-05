Palmarès Cannes 2019 : deux distinctions pour le Palestinien Elia Suleiman et la franco-sénégalaise Mati Diop

L’Afrique et le Monde arabe sont à l’honneur avec deux distinctions au Palmarès du Festival international de Cannes 2019 dévoilé samedi à la traditionnelle cérémonie de clôture tenue au grand palais Lumière.

Le Palestinien Elia Suleiman a eu droit à la mention spéciale pour ” It must be Heaven”. Le prix lui a été remis des mains de l’actrice française Chiara Mastroianni.

Le thème de l’identité et de l’exil demeurent omniprésents dans l’oeuvre du cinéaste qui fait son retour à Cannes par une comédie dramatique dans laquelle il interprète le rôle principal. Cette récompense est la seconde pour Suleiman à Cannes, prix du jury pour “Intervention divine” (2002). En 2006, il était membre du jury du Festival.

“It Must be Heaven” d’Elia Suleiman a également eu le Prix Fipresci de la critique internationale décerné par le jury œcuménique et la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique qui attribuent, respectivement, un prix à un film de la compétition et à deux films de la sélection officielle. La Fipresci décerne aussi un prix à un premier ou deuxième film de la Quinzaine des réalisateurs.

Une autre importante distinction revient à l’Afrique qui a eu le Grand Prix du Jury décerné au film “Atlantiques” de la réalisatrice Mati Diop. Cette distinction est la première pour une femme métisse, la réalisatrice franco-sénégalaise qui présentait son premier long métrage à Cannes. La distinction lui a été remise des mains de l’américain Sylvester Stallone.

Le jury de la Compétition présidé par le réalisateur mexicain Alejandro Gonz?lez I??rrit a décerné la Palme d’Or, plus haute distinction du festival, au film coréen “Parasite” de Bong Joon-Ho.

En début de cérémonie, il y a eu la remise de la Palme d’or du court-métrage à “La Distance entre le ciel et nous” du Grec Vasilis Kekatos.

La Caméra d’or, une récompense décernée au meilleur premier film, a été décernée au Guatémaltèque César Diaz pour “Nuestras Madres”. Ce film était en course à la Semaine de la Critique.

Dans la compétition des longs métrages de fiction au Festival de Cannes, 9 prix sont décernés à 21 films en course pour la Palme d’or, la distinction la plus convoitée du festival qui fête son 72eme anniversaire du 14 au 25 mai.

Voici le Palmarès complet de la Compétition:

Palme d’or : ” Parasite ” de Bong Joon-Ho

Grand prix du jury : ” Atlantiques ” de Mati Diop

Prix de l’interprétation masculine : Antonio Banderas dans ” Gloire et douleur ” de Pedro Almodovar

Prix de l’interprétation féminine : Emily Beecham dans ” Little Joe ” de Jessica Hausner

Prix du jury : ” Les Misérables ” de Ladj Ly et ” Bacurau ” de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

Prix de la mise en scène : ” Le jeune Ahmed ” de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Prix du scénario : ” Portrait de la jeune fille en feu ” de Céline Sciamma

Mention spéciale : ” It must be heaven ” Elia Suleiman

Caméra d’or (premier film) : ” Nuestras madres ” de César Diaz