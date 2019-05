Pèlerinage 2019 : 10980 pèlerins tunisiens effectueront cette année le pèlerinage

Le nombre des pèlerins tunisiens pour la saison 2019 s’élève à 10980 pèlerins sélectionnés parmi 236662 candidats, a indiqué mercredi le ministre des Affaires religieuses Ahmed Adhoum lors d’une conférence de presse tenue au palais de la Kasbah.

Le pèlerin le plus âgé a 93 ans et le plus jeune 24 ans. 52% des pèlerins sont des femmes.

La délégation accompagnant les pèlerins se compose de 500 personnes.

Pour faciliter le paiement des frais du pèlerinage, le ministère des Affaires étrangères a signé une convention avec la Poste tunisienne pour la numérisation des paiements, a ajouté Ahmed Adhoum.

En vertu de la convention, le pèlerin doit payer la totalité des frais auprès d’un bureau de Poste et obtenir une carte de paiement qu’il utilisera lors des opérations de paiement en évitant la perte ou le vol de son argent.

Des guichets uniques seront ouverts à cet effet du 10 au 21 juin prochain, a annoncé le ministre.

Par ailleurs, Adhoum a souligné que des séances de sensibilisation et d’encadrement des pèlerins ont démarré du 25 mars jusqu’au 3 mai dernier, précisant que d’autres séances seront organisées après l’Aid El Fitr et devront se poursuivre jusqu’au 21 juillet.

Pour sa part, le Pdg de la Société des Services nationaux et des Résidences, Moez Boujmil a relevé que toutes les mesures ont été prises pour garantir les meilleures conditions de séjour pour les pèlerins tunisiens dans les lieux saints.

Les pèlerins seront hébergés dans des hôtels 4 et 5 étoiles à la Mecque et 3 et 4 étoiles à Médine.

Les critères retenus sont ceux de la proximité des lieux saints et la facilité des déplacements depuis et vers les aéroports et entre la Mecque et Médine.

Pour ce qui concerne les rites entre Arafat et Mina, des tentes climatisées seront aménagées au Camp de Arafat à proximité du parking des bus, de même que pour le Camp de Mina proche du Pont des Jamarat à moins de mille mètres.

De son côté, le représentant de Tunisair Karim Gueddich a annoncé que la compagnie nationale affrète un Airbus A340 pour le transport des pèlerins.

Le transporteur national garantira 23 vols vers les lieux saints à partir de 6 aéroports ( Tunis Carthage, Tabarka, Monastir, Ennfidha, Sfax et Djerba). Le premier vol est prévu le 23 juillet vers Médine et le 22 juillet vers Jeddah.

Les vols retour auront lieu le 17 août depuis Jeddah et le 22 août de Médine.

De son côté, le représentant de la Banque centrale de Tunisie a mis l’accent sur les efforts de la BCT visant à faciliter les transferts de fonds pour le pèlerinage, faisant part de l’existence de réserves suffisantes en Riyal saoudien auprès de la Banque.