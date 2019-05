La LNF fait perdre sur tapis vert le Stade gabésien qui se retrouve lanterne rouge

La Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP) a décidé lors d’une réunion tenue lundi soir, de faire perdre sur tapis vert (0-2) le Stade Gabésien pour son match face au Stade Tunisien, disputé samedi dernier à Gabès, pour le compte de la 22e journée du championnat de la ligue 1.

Cette décision fait suite à l’arrêt du match à la 85ème minute par l’arbitre alors que le Stade Gabésien menait 1-0 en raison de jets de pierres par le public local dont à été victime le joueur de l’US Ben Guerdane, le brésilien Gilmerson Dos Santos, qui a écopé d’une amende de 5000 dinars pour jets de pierres vers le public adverse. Son coéquipier Ahmed Zouhir est de son coté convoqué devant la commission de discipline de la ligue sans qu’il ne soit suspendu de ses activités sportives

Le Stade Gabésien rappelle-t-on, a également été sanctionné par la FIFA qui lui a retiré trois points dans le classement du championnat de Tunisie et obligé le club tunisien à verser au club camerounais de la Jeunesse Sportive Saint Julio la somme de 40 000 dollars (119.830 dinars tunisiens) plus les intêrets, relatifs à la prime de formation du joueur Fabrice Onana.

Après ces sanctions la Stayda se retrouve lanterne rouge avec 16 points tandis que l’US Ben Guerdane s’est hissé à la 4e place (34 pointsà.

Par ailleurs, la LNFP a infligé à l’entraineur du CA Bizertin Chokri Béjaoui deux matchs de suspension et une amende de 5000 dinars pour propos orduriers envers l’arbitre et a transmis le dossier du président du club cabiste Abdessalem Saidani à la commission nationale de discipline et du fair-play de la fédération Tunisienne de football.

Classement géneral du championnat de la ligue 1 après la décision de la LNFP:

PTS J G N P BP BC DIFF

1. Espérance ST 53 22 16 5 1 31 10 +21

2. ES Sahel 44 22 12 8 2 33 17 +16

-. CS Sfaxien 44 22 12 8 2 28 14 +14

4. US Ben Guerdane 34 22 9 7 6 20 17 +3

5. CA Bizertin 31 22 8 7 7 25 22 +3

6. Club Africain 31 22 9 4 9 19 20 -1

7. US Tatatouine 29 22 7 8 7 23 29 -6

8. US Monastir 26 22 7 5 10 26 25 +1

-. Stade Tunisien 26 22 7 5 10 23 28 -5

10. JS Kairouan 24 22 6 6 10 16 23 -7

11. ES Metlaoui 22 22 5 7 10 16 23 -7

12. CS Hammam-lif 17 22 3 8 11 12 21 -9

-. AS Gabès 17 22 4 5 13 20 33 -13

14. Stade Gabésien 16 22 4 7 11 14 24 -10