Wondolowski meilleur buteur de l’histoire de la MLS avec un quadruplé

L’international américain Chris Wondolowski est devenu samedi le meilleur buteur de l’histoire du Championnat nord-américain de football (MLS) en marquant un quadruplé.

L’attaquant de San Jose a amélioré le record de Landon Donovan qui avait inscrit 145 buts durant sa carrière en MLS, essentiellement sous le maillot du Los Angeles Galaxy (2005-14 et 2018).

Wondolowski, 36 ans, n’avait pas encore marqué de but cette saison et revenait samedi face à Chicago d’une absence d’un mois et demi sur blessure.

Il a ouvert la marque à la 21e minute, pour égaler le record de Donovan.

Il marqué son deuxième but du match au retour des vestiaires en profitant d’une grossière erreur du défenseur adverse, ce qui lui a permis de dépasser Donovan.

“Wondo” a définitivement écoeuré Chicago et pris ses distances avec Donovan avec deux buts de plus aux 74e et 76e minutes.

San Jose s’est finalement imposé 4 à 1 face à Chicago et s’est replacé à la 8e place de la conférence Ouest (14 pts).

Chicago, privé de l’ancien international allemand Bastian Schweinsteiger, suspendu pour ce match, est 8e de la conférence Est (16 pts).