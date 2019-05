La Tunisie abrite en juin prochain la 9e Conférence internationale sur les “Droits de l’Homme à l’ère numérique”

Le ministre chargé de la Relation avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’Homme, Fadhel Mahfoudh, a reçu, jeudi, une délégation de l’ONG Access Now qui a choisi la Tunisie comme premier pays d’Afrique et du Moyen-Orient pour abriter la Conférence internationale sur les “Droits de l’Homme à l’ère numérique”.

Selon un communiqué du ministère, l’accent a été mis sur la nécessité de réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de la 9e Conférence internationale sur les “Droits de l’Homme à l’ère numérique”, prévue à Tunis du 11 au 14 juin prochain.

Selon les membres de la délégation, “le climat d’ouverture, le développement de l’expérience démocratique et des droits de l’Homme en Tunisie ont encouragé Access Now à choisir la Tunisie comme premier pays en Afrique et au Moyen-Orient pour abriter cet important événement international”.

Plus de 2500 participants venant de 118 pays sont attendus à cette conférence.

La conférence internationale regroupe, chaque année, des dirigeants, des décideurs, des experts et des activistes de la société civile pour débattre de questions relatives aux droits de l’homme, en se penchant sur les développements accomplis en matière de technologies de l’information et de la communication.

Cette ONG a pour objectif de défendre les droits numériques des utilisateurs du cyberespace et de les protéger contre les dangers encourus tels que le piratage et la fuite des données personnelles et ce, en informant les gouvernements et la société civile active dans ce domaine sur les moyens de mettre en place des mécanismes et des législations pour préserver la sécurité numérique.