Une rue de Belgrade baptisée au nom de la Tunisie

L’une des rues de la capitale de la Serbie, Belgrade, a été baptisée récemment ” Tuniska ” (en alphabet latin serbe) ” rue de Tunisie “.

La maire de Tunis, Souad Abderrahim, avait inauguré lundi la rue en présence du ministre serbe des Affaires étrangères et du maire de Belgrade.

Les ambassadeurs de pays arabes et africains accrédités en Serbie, les membres du groupe d’amitié parlementaire Serbie-Tunisie, de l’association d’amitié Serbie-Tunisie, ainsi que des représentants des autorités locales serbes ont participé à cette inauguration.

Des représentants de la société civile et des habitants de l’arrondissement municipal où se situe la nouvelle rue ont pris part également à l’évènement.

Abderrahim a mis l’accent lors d’une séance de travail avec le maire de Belgrade, sur ” le rôle de la coopération décentralisée dans le renforcement des relations bilatérales et l’impulsion de la cadence des échanges entre les deux pays et peuples frères “.

Les deux responsables ont convenu de la signature d’une convention de jumelage entre la ville de Tunis et celle de Belgrade et de la formation d’une équipe de travail conjointe pour examiner les projets et les domaines de coopération possibles, lit-on dans le communiqué de la municipalité de Tunis.

La maire de Tunis s’est également entretenue avec le ministre des Affaires étrangères serbe, lequel a mis en exergue la profondeur des relations entre les deux pays, saluant l’appui constant de la Tunisie pour la Serbie ”

La visite de Souad Abderrahim s’inscrit dans le cadre du “renforcement des relations bilatérales entre la Tunisie et la Serbie”, notamment après la visite officielle effectuée par le ministre des Affaires étrangères serbe le 11 et 12 mars 2019, lors de laquelle il a inauguré la ” rue de Serbie ” à Tunis, et celle de son homologue tunisien, Khemaies Jhinaoui, à Belgrade le 14 décembre 2017.