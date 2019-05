Retour sur la soirée de Béja à la Cité de la Culture

Béja a investi, samedi soir, 11 mai 2019, les espaces de la Cité de la culture à Tunis pour une démonstration de la grande richesse patrimoniale de cette région du Nord-Ouest tunisien.

L’évènement s’inscrit dans le cadre de la manifestation “Les Cités des Arts à la Cité de la culture” et rend un hommage à cette région connue par la fertilité et la grande productivité de son sol ce qui avait fait d’elle, des siècles durant, le grenier de Rome.

L’hôte de la Cité a offert un large éventail de ses ressources agricoles, de son patrimoine matériel et immatériel qui fonde sa singularité, de son artisanat jalousement conservé par les générations successives. Devant l’entrée principale de la Cité, ont été présentés des spectacles de danse et de chants populaires au rythme de la musique traditionnelle des troupes folkloriques. Les cavaliers de Nefza et de Béja ont fasciné les petits et les grands par leur dextérité, courage et fierté.

Au hall central de la Cité se tenaient des expositions de créations de tout genre, du tissage, à la tannerie et maroquinerie, de la pâtisserie à l’orfèvrerie. Les fameux et incontournables gâteaux ramadanesques typiques à Béja étaient bien présents, en plus de la fromagerie, une autre fierté de la région.

Le programme proposait, par ailleurs, une soirée poétique avec le poète Tayeb Hammami, une pièce de théâtre intitulée “Pinocchio”, production de la maison de culture Mjez El Beb et un spectacle de la troupe Chikha de Testour.

La manifestation a été également un moment qui revient sur la production éditoriale des intellectuels, écrivains et artistes créateurs issus de la région.

La soirée a enregistré la présence de Mohamed Zine EL Abidine, ministre des Affaires Culturelles et Slim Tissaoui, Gouverneur de Béja, en plus de personnalités politiques, syndicales, médiatiques et artistiques dont beaucoup sont originaires de cette région. Pour ne citer que Mohamed Ali Boughdiri, secrétaire général-adjoint de l’Ugtt, Elyes Mnakbi, président directeur général de Tunisair et les artistes Noureddine El Béji, Zoheira Salem et Adnan Chaouachi, parmi tant d’autres.