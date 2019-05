“Weld Chkoun?” de Jamila Chihi : un regard féminin sur les travers de la société

A travers son regard féminin assumé et affirmé, et avec un brin d’humour assez osé, l’actrice Jamila Chihi brosse dans son premier One Women Show ” Weld Chkoun ? ” les travers de la société tunisienne depuis le règne de Ben Ali jusqu’aujourd’hui.

Jouée, vendredi soir au Théâtre Municipal de Tunis, la première représentation de ” Weld Chkoun ? ” a su susciter le rire et les applaudissements d’un public conquis d’avance grâce à un humour grossier et léger à la fois.

D’après un texte de Jamila Chihi et Anas Ben Malek, une mise en scène de Ghazi Zaghbani et une production de Brahim Letaief, “Weld Chkoun?” raconte l’histoire d’une femme ” Leila ” enceinte qui cherche un père pour son enfant. Tout au long d’une heure, Jamila Chihi évoque les hommes de sa vie, des hommes qui deviennent un moyen pour dénoncer le terrorisme, l’opportunisme et la lâcheté qui rongent le pays.

Accompagnée par une bande sonore où se mélangent les rythmes électroniques aux chansons de Cheikh Imam et de la chanson hommage au Che Guevara, Jamila Chihi dénonce sans détour la classe politique actuelle : sa trahison, son morcèlement et son opportunisme.

Par la voix de “Leila”, telle une chroniqueuse dans une émission télé, Chihi passe en revue l’actualité politique, économique et sociale qui ébranle la société tunisienne.

Ainsi, la nouvelle pièce de Jamila Chihi ” Weld Chkoun? ” n’est pas seulement une histoire d’une femme qui cherche un père pour son enfant mais elle est aussi celle d’un pays, la Tunisie, une patrie, porteuse de vie et d’espoir malgré les difficultés sociales économiques et politiques de la transition démocratique.