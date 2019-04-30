Tunisie – secteur agricole : Les femmes auront, automatiquement, une couverture sociale

إبتداء من نهار 2 ماي المرأة الريفية بش نمكنوها تسجل في الكنام وتنخرط في الضمان الإجتماعي

ماهر الخليفي مؤسس تطبيقة إحميني إحميني هي منظومة جديدة نخدموا عليها بعد وفاة والدتيهي منظومة تمكن من إدماج المرأة الريفية بالتكنلوجياتسهل تسديد معلوم الإنخراط في الضمان الإجتماعيممثلين من إحميني بش يتوجهوا لكامل مناطق الجمهورية لتسجيل المرأة الريفيةسهلنا عملية تقسيط المبلغ المطلوبالمرأة تنجم تصب كل يوم دينار لتتمتع بالتغطية الإجتماعيةهدفنا أن المرأة الريفية يكون عندها كرني كنامعملنا الخلاص بالهاتف العاديتعمل الكود 803 مرة بركة وكل مرة تصب الفلوس وتحسبوا ليهاأحنا بش نمشيو للريف بش نسجلوا النساء في الكنام ونعطيوهم كرنياتهممنظومة إحميني هي جواب لحالة موجودةهذا يضمن حق العاملين الفلاحيين في حالة حادث الشغلأول مرة يسن قانون لإدماج المرأة الريفية في المنظومة الإجتماعية دون وجود مشغلالبارح هبط القانون في الرائد الرسمينهار 2 ماي بش تكون الإنطلاقة الفعلية لمنظومة إحميني في القيروانهدفنا الدخول لكل مناطق الجمهورية في أقرب الآجاليلزمنا نتعداو للفعل بش نعاونو المرأة الريفية

Publiée par ElMatinale – Shems FM sur Mardi 30 avril 2019