Cannes 2019 : le long métrage tunisien “Tlamess” d’Alaeddine Slim, seul film arabe et africain à “la Quinzaine des réalisateurs”

Le long métrage tunisien “Tlamess” d’Alaeddine Slim a été sélectionné dans la section “La Quinzaine des réalisateurs” de la 72ème édition du festival de Cannes qui se tiendra du 14 au 25 mai 2019.

Le film tunisien est la seule œuvre arabe et africaine qui figure parmi une liste de 24 longs métrages en provenance de plus de 20 pays du monde entier. Il a été sélectionné dans la section indépendante non compétitive (parmi les différentes sélections du Festival de Cannes), la Quinzaine des Réalisateurs qui se tient cette année dans sa 51ème édition du 15 au 25 mai prochain.

Cette quinzaine organisée par la Société des réalisateurs de films se distingue par sa liberté d’esprit, son caractère non compétitif et son souci de faire partager les films des différents coins du monde. Ayant révélé de grands noms tels que Youssef Chahine, la Quinzaine des réalisateurs dont les couleurs de l’édition 2019 ont été dévoilées mardi matin, œuvre depuis 1969 à faire découvrir les talents d’aujourd’hui et les cinéastes de demain.

En parcourant l’histoire, le cinéma tunisien a été présent dans la sélection “La quinzaine des réalisateurs” depuis 1977 jusqu’à 2019 par 10 films dans la catégorie des longs métrages :

1977 : Film “Soleil des Hyènes” de Ridha Béhi

1980 : Film “Aziza” de Abdellatif Ben Ammar

1985: Film “Les anges” de Ridha El Béhi

1990 : Film “Halfaouine” de Férid Boughdir.

1991 : Film “Poussière de Diamant” de Fadhel Jaibi et Mahmoud Ben Mahmoud

1992 : Film “Bezness” de Nouri Bouzid

1994 : participation pour la première fois d’une cinéaste tunisienne Moufida Tlatli avec “Les silences du palais” à la Quinzaine des réalisateurs

2001 : Film “Fatma” de Khaled Ghorbal

2018: Film” Weldi” (Mon fils) de Mohamed Ben Attia

2019: Film “Tlamess” d’Alaeddine Slim