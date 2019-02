Diffamation : Pourquoi le syndicat des producteurs tunisiens ne réagit pas face aux rumeurs ?

Un e-mail diffamatoire a été envoyé à un grand nombre de producteurs et réalisateurs dans le but de lancer des accusations -souvent sans fondement- visant des personnes qui ont contribué à redorer l’image de la Tunisie et de sa culture à travers un cinéma varié et qui traite des sujets sensibles.

En effet, un producteur a accusé une femme, productrice sans la nommer, d’être une pro-sioniste et de vouloir appliquer les anciennes pratiques du RCD, oubliant un passage où il lance des fleurs à l’actuel ministre de la Culture, Mohamed Zine Abidine.

Dans ce même texte, il accuse certains producteurs d’user de leurs influences pour obtenir des subventions de la part du même ministère des Affaires culturelles qui -cela en passant- ne donne des subventions que suite à la réunion d’une commission qui étudie les dossiers des réalisateurs et producteurs.

Curieusement, la Chambre nationale des producteurs de films relevant de l’UTICA, à qui l’e-mail diffamatoire a été envoyé, n’a pas réagi pour le moment face aux graves accusations lancées à l’encontre de deux producteurs, en particulier, et à 10, en général.