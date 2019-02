Tunisie : Le Congrès constitutif électoral du Mouvement Tahya Tounes en avril prochain ( Azzabi)

Le Congrès constitutif électoral du Mouvement Tahya Tounes aura lieu les fins de la deuxième et de la troisième semaine du mois d’avril 2019, soit les 13 et 14 avril et les 20 et 21 avril 2019, a annoncé jeudi le Coordinateur général du mouvement Tahya Tounes, Salim Azzabi.

Le Congrès va commencer dans les régions et ses résultats définitifs seront annoncés le 28 avril 2019, selon le calendrier de ce congrès présenté lors d’une conférence de presse à Tunis.

Le décompte des votes se déroulera du 22 au 28 avril 2019, a-t-il expliqué, faisant remarquer que les cartes d’adhésion seront remises à partir du 2 mars 2019.

D’après Azzabi, le Mouvement Tahya Tounes aura 370 bureaux locaux composés chacun de 15 membres élus, et 33 bureaux régionaux, dont chacun comptera 13 membres, en plus d’un conseil national qui sera formé à partir des listes en charge de l’élaboration des motions politiques.

Chawki Gaddes, président de l’Instance nationale de protection des données personnelles s’est vu confié la présidence de la commission préparatoire du congrès, alors que Najla Ibrahim, ancien membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a été désigné à la tête de la commission consultative des experts.

” J’espère que ces élections donneront lieu à un parti doté de structures et d’institutions fortes, un parti qui ne repose pas sur les leaderships. Je souhaite aussi que cette formation politique soit capable de relever le défis des prochaines échéances électorales et à la hauteur des attentes du peuple tunisien “, a déclaré Azzabi.

Le Mouvement Tahya Tounes a déposé mercredi une demande d’obtention d’un visa légal d’exercice auprès de la présidence du gouvernement. Il a choisi comme logotype le ” V ” de la victoire.

” Le chef du gouvernement, Youssef Chahed n’est pas présent dans la composition de la structure du parti et sa candidature à un poste partisan est une question qui n’est pas envisageable pour l’instant.

Il faut tout d’abord organiser le Congrès constitutif électoral du parti et jeter ses fondements avant d’en parler “, a-t-il tenu à préciser.

” Youssef Chahed se penche actuellement sur ses responsabilités gouvernementales et le Mouvement Tahya Tounes le soutien en tant que chef du gouvernement “, a-t-il ajouté.

” Chahed a besoin d’un fort soutien politique pour qu’il puisse réaliser son programme de réformes “, a-t-il poursuivi.

Dans ce même contexte, Slim Azzabi a démenti toute interférence entre le Mouvement Tahya Tounes et l’Etat, en faisant allusion aux accusations portées contre le parti au sujet de son exploitation des ressources de l’Etat pour mener une campagne électorale anticipée.

” Le Mouvement Tahya Tounes n’a été crée contre aucun parti. Nous avons compris le message du peuple tunisien lors des précédentes élections municipales et nous allons éviter les erreurs commises par les partis politiques, d’autant qu’elles ont été à l’origine de l’abstention électorale et de la crise de confiance entre l’électorat et les partis politiques “.

Au sujet de la nature de la relation entre le Mouvement Tahya Tounes et le Mouvement Ennahdha, Azzabi a indiqué que deux points communs unissent les deux partis : l’attachement à la stabilité gouvernementale et le souci de mener à terme le processus d’installation des institutions constitutionnelles.

Toutefois, il a fait état des concertations engagées par le parti avec le mouvement Machrou Tounes, le parti Al-Moubedara et le parti Al-Badil ainsi qu’avec des personnalités nationales de la famille destourienne afin de rejoindre le parti et d’unifier les forces démocratiques.

Dans le même contexte, Azzabi a démenti tout contact avec Radha Belhaj pour comploter contre le mouvement Nidaa Tounes.

” L’alliance avec le Mouvement Ennahdha ou tout autre sensibilité politique est une question encore prématurée “, a-t-il souligné, faisant remarquer que les alliances se formeront à l’issue des résultats des élections et du verdict des urnes.