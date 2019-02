Tunisie : Et si Nidaa Tounes ne participait aux prochaines élections!

Boujemaa Remili, dirigeant de Nidaa Tounes, a déclaré, jeudi 14 février, à la TAP, que les difficultés que rencontre le parti pour l’organisation de son congrès électif sont dues à des manquements dans le travail des structures et à des divergences des vues entre ses dirigeants sur certaines questions.

Remili a admis que certains appréhendent les résultats du congrès et craignent de le voir attiser les divisions entre les nidaistes, surtout que le pays s’apprête à une échéance politique importante, fin 2019.

L’effritement du parti pourrait affecter sa participation aux prochaines élections législatives et présidentielle, a-t-il ajouté.

Il a expliqué que certains estiment avoir des droits et une position au sein du parti qu’ils considèrent avoir défendu et craignent que les élections ne tournent pas en leur faveur.

Les dirigeants confiants en leur bilan positif, ne devraient pas craindre un congrès électif organisé sur des bases démocratiques.

La tenue d’un congrès électif ne s’oppose pas à la préservation du parti, a-t-il soutenu.

Il est, aujourd’hui, impératif d’œuvrer pour l’unification et le rassemblement, d’une part, et pour l’extension et l’ouverture sur autrui d’autre part, a-t-il dit. Certains acceptent ces règles, alors que d’autres les rejettent.

Il a précisé que l’organisation du prochain congrès se prépare sur fond d’unification et des craintes d’exclusion. Le parti se trouve devant plusieurs défis ; la tenue d’un congrès à la fois unificateur et démocratique. Une équation difficile que nous nous employons et comptons résoudre au plus vite.

Remili a critiqué le travail des structures régionales du parti qui, selon lui, peinent à collecter les adhésions et distribuer les formulaires d’adhésion. Certaines structures sont inexistantes ou mal organisées, a-t-il confié. D’après lui, ces problèmes sont dus en quelque sorte à “la crise au sein du parti”.

Lundi, le bureau exécutif de “Nidaa Tounès” a appelé, à l’issue de sa réunion, à la formation d’une nouvelle instance directive, en attentant la tenue du prochain congrès du parti.

Les membres du bureau qui proposent une composition mixte regroupant des membres des bureaux politique et exécutif ainsi que de l’instance constitutive, recommandent de désigner le fondateur de Nidaa Tounès Béji Caïd Essebsi, président de la nouvelle instance.