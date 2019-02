Coupe arabe des clubs champions – ES Sahel – Raja Casablanca : “Nous sommes condamnés à l’exploit à Sousse” (entraîneur du Raja)

Le nouvel entraîneur du Raja Casablanca, Patrice Carteron, a souligné jeudi que la mission de son équipe en quart de finale retour de la coupe arabe des clubs jeudi à Sousse face à l’ES Sahel se résume à l’obligation d’un exploit pour espérer la qualification pour les demi-finales après la défaite à l’aller (0-2).

Cette défaite a couté sa place à l’entraîneur espagnol Juan Carlos Garido, remplacé par le technicien français lui-même limogé par Al Ahly du Caire après le revers du club égyptien en finale de la Ligue des champions d’Afrique 2018 face à l’Espérance ST, rappelle-t-on .

“Nous sommes conscients de la nature de cette confrontation et ce qui me réjouit est ce que j’ai perçu chez les joueurs une forte volonté de rebondir et c’est ce qui m’intéresse principalement, bien que nous allons disputer le match amoindris par les absences pour blessures”, a-t-il ajouté lors d’une conférence tenue jeudi au stade olympique de Sousse à la veille de cette rencontre décisive.

Carteron a espéré que les joueurs seront “au rendez-vous” pour donner le meilleur d’eux mêmes et rééditer leurs récentes performances, à l’instar de leur dernier succès face à Hassania Aghadir en championnat du Maroc.

Il a estimé que le Raja disputera le match sans pression et qu’il défendra ses chances avec tous ses moyens, indiquant que le football ne reconnaissait pas l’impossible et que tous les scénarios sont envisageables.

“Nous devons croire en nos chances et le meilleur scénario pour nous est de prendre l’avantage, auquel cas que toutes les hypothèses seront plausibles”, a-t-il soutenu.

Pour sa part, le gardien de but du Raja Amine Zayed a déclaré que son équipe est l’un des clubs africains et arabes les plus en vue, bien rompu à des échéances de cette importance et aux ambiances électriques.

“Nous avons tourné la page du match aller et nous sommes déterminés à livrer une grande prestation au match retour sans lésiner sur nos efforts afin de faire plaisir à nos supporters et arracher la qualification”, a-t-il affirmé.