Tunisie – Météo : Le temps persiste froid dans la plupart des régions

Le temps persiste froid samedi, avec pluies isolées sur le nord et localement, le centre et le sud-est. Le vent souffle du secteur Nord-Ouest fort de 50 à 70 km/h près des côtes et sur les hauteurs et est modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs.La mer est très forte sur le nord et forte sur les autres zones.

Les températures maximales évoluant entre 10 et 15°C dans le nord et le centre et voisines de 07 °C sur les hauteurs ouest et entre 14 et 18°C dans le sud.

Prévisions pour demain Dimanche 27 Janvier 2019

Le temps sera passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays, les nuages seront plus abondants sur le nord l’après-midi. Le vent soufflera du secteur Ouest assez fort près des côtes et modéré à l’intérieur du pays. La mer sera très agitée à agitée et les températures seront en hausse et les maximales comprises entre 16 et 20°C et voisines de 13°C sur les hauteurs.