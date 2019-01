Tunisie : Persistance du temps froid vendredi avec des chutes de neige

Persistance, vendredi, du temps froid et instable qui règne depuis quelques jours avec des pluies parfois orageuses sur le nord et localement le centre et le sud, avec des quantités plus importantes entre 30 et 60 mm sur le nord, annonce l’institut national de la météorologie (INM), ajoutant qu’une amélioration de la situation météorologique est prévue à partir de demain samedi 26 janvier 2019 en cours d’après-midi,.

Le temps sera, également, caractérisé par des chutes de grêle localisées et de la neige sur les régions montagneuses qui dépassent 800 m d’altitude notamment les gouvernorats de Jendouba, Beja, le Kef, Siliana et Kasserine.

Le vent continue à souffler fort à très fort et atteignant environ 90 km/h par rafales surtout le long des côtes et sur les hauteurs, précise l’INM.