Décès de l’acteur libanais Fadi Ibrahim après une longue lutte contre la maladie

Le monde du cinéma et de la télévision libanais est en deuil suite au décès de l’acteur Fadi Ibrahim, survenu ce lundi matin à l’âge de 67 ans, après une longue lutte contre la maladie. Sa famille avait annoncé dans un communiqué vendredi dernier qu’il avait été transféré en soins intensifs après une période de traitement prolongée, et en raison de complications récentes, les visites lui avaient été interdites. Fadi Ibrahim avait récemment été hospitalisé en raison de complications majeures causées par son diabète.

Fadi Ibrahim était l’une des figures les plus importantes du monde du spectacle libanais. Ses débuts remontent à sa participation au théâtre de la Troupe des Scouts, qui organisait des pièces de théâtre et des sketches. En 1979, il rejoint la troupe folklorique de Nasser Makhoul et participe à “Chansonniers” et “Le meilleur est à venir” de Walid Khattar, puis à la pièce pour enfants “L’histoire de Mme Fouad”.

Il a été nommé par l’acteur Elie Semaan pour jouer le rôle d’un personnage étranger, Jimmy Jack, dans la série “Al Wachm”. Sa renommée est venue après sa participation à la série “The Storm Blows Twice” dans le rôle de Nader Sabagh. Ses travaux se sont enchaînés à la télévision, au théâtre et au cinéma, participant à des œuvres arabes communes entre 1980 et 1986. Fadi Ibrahim travaillait également en tant que traducteur pour des documentaires pour la télévision libanaise. Ses dernières œuvres comprennent la série “Challenge Secret”, ainsi que “2020”, “Death Betrothed”, “Bride of Beirut”, “The Peasants’ Revolution”, et d’autres.