Bizerte : Des chutes de grêle importantes

Des chutes de grêle très importantes ont eu lieu, jeudi matin, dans plusieurs villes du gouvernorat de Bizerte.

Les toitures de maisons et commerces ont été recouverts d’une fine couche blanche qui a rendu les chaussées et les routes un peu glissantes.

La baisse des températures n’a pas empêché les enfants à sortir pour jouer avec les grêlons.

La commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours est en réunion permanente et suit de près la situation pour coordonner les actions et assurer des interventions en temps opportun, a indiqué le gouverneur de Bizerte et président de la commission Mohamed Gouider.

De son coté, le représentant de l’Union tunisienne de solidarité sociale à Bizerte Fethi Joudi a affirmé que la distribution des aides au profit des familles nécessiteuses se poursuit, soulignant que jusqu’à présent plus de 500 personnes ont reçu des aides en nature (couvertures, produits alimentaires, chaussures, et vêtements) pour faire face à la vague de froid.

Un temps froid et instable s’est installé, depuis mercredi soir, dans la plupart des régions du pays et durera jusqu’à samedi prochain, selon l’Institut national de la météorologie.