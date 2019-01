Ariana : “Journée de colère” des collégiens et lycéens

Les élèves de la plupart des collèges et lycées à l’Ariana ont refusé, lundi, de rejoindre les classes, suite aux appels lancés par plusieurs d’entre eux sur les réseaux sociaux pour observer une “journée de colère”.

Ils réclament une solution à la crise entre le ministère de l’éducation et la Fédération générale de l’enseignement secondaire, défendant leur droit aux examens et au déroulement normal des cours.

Dans leur rassemblement devant le siège du commissariat régional de l’éducation, des milliers d’élèves ont scandé divers slogans contre la situation éducative actuelle et de soutien aux revendications professionnelles des enseignants.

Samia Hafsi, membre de la Fédération régionale de l’enseignement secondaire, a indiqué, à la correspondante de la TAP, que les cours ont été suspendus dans plusieurs lycées de la ville de l’Ariana à l’instar des lycées Kheireddine, Hannibal, cité Ennasr, El Menzah et le lycée pilote de l’Ariana.

Les cours n’ont pas eu lieu, non plus, aux collèges et lycées de Sidi Thabet, Soukra, Raoued, Kaâlat El Andalous, Mnihla et Ettadhamen.

Les élèves du gouvernorat de l’Ariana ont, dans plusieurs communiqués, exprimé leur soutien aux revendications sociales et professionnelles des enseignants, appelant le ministère de l’éducation à résoudre le problème avec la Fédération de l’enseignement secondaire de manière à garantir leur droit à l’enseignement public, a-t-elle souligné.

Samia Hafsi a tenu à préciser que la colère des élèves est une réaction normale face à l’intransigeance du ministère de l’éducation qui ne fait rien pour sauver l’année scolaire.

Les représentants des classes au lycée Ennasr ont, dans un communiqué parvenu à l’agence TAP, exprimé leur soutien absolu aux enseignants et fustigé les campagnes de dénigrement dont ils font l’objet, mettant en garde le ministre de l’éducation et la présidence du gouvernement contre les graves conséquences de telle situation sur le déroulement de l’année scolaire.

Les cours au lycée pilote de l’Ariana et celui d’Ennasr sont perturbés, depuis près d’un mois.