Mondial-2019 (Groupe C) – 3e journée : La Tunisie décroche son premier succès

La sélection tunisienne de handball a remporté son premier succès au Mondial-2019 (messieurs), en battant son homologue chilienne par 36 à 30 (mi-temps: 18-15), lundi, pour le compte de la 3e journée du groupe C disputée à Herning, au Danemark.

Grâce à cette victoire, la Tunisie conforte ses chances de qualification pour le second tour après avoir porté son total à 2 points, en attendant ses deux derniers matches du premier tour prévus mardi face à l’Arabie Saoudite, et jeudi devant l’Autriche.

Contrairement à ses deux premières sorties ratées face à la Norvège (24-34) et au Danemark (22-36), le sept national a réussi son entame de match face au Chili, tombeur de l’Autriche samedi (32-24), prenant l’avantage d’entrée grâce à une bonne organisation en attaque et à une meilleure concentration en défense.

Les protégés de Toni Gerona ont réussi ensuite à creuser l’écart à cinq points (10-5), grâce à l’efficacité et à la force de frappe de Mohamed Soussi (6 points), de Jihed Jaballah et de Marouène Chouiref, ainsi qu’aux arrêts décisifs du gardien Marouène Megayez.

Pechant, par moments, par manque de concentration et trop de précipitation, les Tunisiens offraient l’occasion aux Chiliens de réduire l’écart, avant de terminer la mi-temps avec un petit avantage de trois points (15-18).

Au début de la deuxième période, les coéquipiers de Marouène Magayez perdaient quelques balles permettant aux Chiliens de réduire encore le score à 18-20. Mais grâce à l’expérience de Mosbah Sanai et aux prouesses de Rafik Bacha et de l’arrière gauche de Montpellier Mohamed Soussi, élu meilleur joueur du match (7 buts sur 9), les Tunisiens ont fini par retrouver leur efficacité offensive, multipliant les contres rapides et les tirs de loin, pour porter de nouveau l’écart à cinq et même six points (25-19 à la 40e).

Maitrisant mieux leur jeu au fil des minutes, les Tunisiens géraient confortablement leur avance, alors que Mesbah Sanai a trouvé les ressources pour lancer des missiles dans les filets du gardien chilien.

Les Sud-américains tentaient cependant de revenir à deux points d’écart (31-29), mais Makram Missaoui, entré en milieu de la deuxième mi-temps à la place Magayèz, blessé, a parfaitement mis en échec les assauts des Chiliens, réussissant quatre arrêts décisifs dans les derniers moments de la rencontre remportée finalement par 6 six points d’écart (36-30), suffisants pour arracher au Chili la 4e place du classement.

Les buteurs: Oussama Hosni (2), Mosbah Sanai (6), Jihed Jaballah (3), Rafik Bacha (5), Marouène Chouiref (7), Ramzi Majdoub (1), Khaled Haj Youssef (1), Oussama Boughanmi (4), Mohamed Soussi (7).

Les résultats

3e journée:

Lundi

Tunisie – Chili 36-30

(16h30): Norvège – Autriche

(19h15): Danemark – Arabie Saoudite

Déjà disputés

2e journée

Autriche – Chili 24-32

Norvège – Arabie Saoudite 40-21

Danemark – Tunisie 36-22

1ère journée

Tunisie – Norvège 24 – 34

Arabie Saoudite – Autriche 22 – 29

Chili – Danemark 16 – 39

Classement:

PAYS Pts J G N P BP BC DIF

1. Danemark 4 2 2 0 0 75 38 37

2. Norvège 4 2 2 0 0 74 45 29

3. Autriche 2 2 1 0 1 53 54 -01

4. Tunisie 2 3 1 0 2 82 100 -18

5. Chili 2 3 1 0 2 78 99 -21

6. Arabie Saoudite 0 2 0 0 2 43 69 -26

Reste à jouer (en heure GMT):

15/01 (15h15): Arabie Saoudite – Tunisie

15/01 (17h30): Norvège – Chili

15/01 (19h45): Autriche – Danemark

17/01 (14h00): Chili – Arabie Saoudite

17/01 (16h30): Autriche – Tunisie

17/01 (19h15): Danemark – Norvège

NDLR: les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le second tour de la phase de poule, les résultats entre les équipes qualifiées sont conservés. En cas d’égalité, les équipes sont départagées aux matches particuliers entre elles (points, puis différence de buts, puis meilleure attaque), puis sur l’ensemble des matches (différence de buts et meilleure attaque).