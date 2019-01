Tunisie – Anniversaire de la révolution : Le FP préconise la mobilisation populaire contre les politiques de la coalition au pouvoir

Le Front populaire a appelé ses bases à intensifier les activités sur tout le territoire pour mettre fin aux politiques de la coalition au pouvoir et leurs conséquences sur domaines économiques, sociaux et politiques.

Dans une déclaration publiée dimanche à l’occasion du 8e anniversaire de la révolution, le Front exhorte le peuple, à la résistance par tous les moyens légitimes et légaux pour défendre sa souveraineté, ses droits sociaux et ses acquis démocratiques.

La formation politique met en garde contre “la gravité des agissements du chef et de ceux qui le soutiennent”, dénonçant l’utilisation des moyens de l’Etat et de ses institutions pour reproduire la même politique de l’équipe qui a remporté les élections de 2014 et qui a “conduit le pays au précipice”.

Le front affirme son adhésion aux actions militantes du peuple et son soutien de principe à ses mouvements de protestation dans les différentes villes et dans les zones rurales. Il affirme, aussi, adopter ses revendications légitimes dans le domaine de l’emploi et de la Justice sociale.

Le FP appelle, dans sa déclaration, les forces démocratiques progressistes à la lutte commune sur la base d’un programme national de salut devant mettre fin à la dégradation du pouvoir d’achat, de la qualité des services publics et de la chute de dinar, à lutter contre le au surendettement et à empêcher la signature de l’accord avec l’Union européenne (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi- ALECA) qui placera le pays sous domination.

Sur un autre plan, le Front réitère son attachement au dévoilement de la vérité sur l’appareil secret du mouvement Ennahdha, mettant l’accent sur la nécessité de juger tous les responsables d’assassinats politiques et de crimes terroristes ainsi que les réseaux d’envoi des jeunes vers les zones de conflit. Selon le front, il s’agit d’une priorité nationale pour permettre l’instauration d’une vie politique démocratique saine et l’organisation d’élections libres et loyales et protéger l’Etat de toute tentative d’infiltration ou de dislocation.