Tunisie – Protection civile : évacuation de 116 véhicules bloqués sous la neige à Ain Draham

Le porte-parole de la protection civile, Moez Triaa a indiqué, samedi, que les commissions régionales de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours sont en état d’alerte permanente.

” Elles avaient pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens et faire face au changement climatique dans certaines régions touchées par les chutes de neige “, a-t-il indiqué à l’agence TAP.

A la suite d’importantes chutes de neige dans la région de Ain Dharam (gouvernorat de Jendouba), les agents de la protection civile ont réussi à évacuer 116 véhicules et plusieurs bus appartenant à la société de transport régionale bloqués sous la neige, a-t-il indiqué.

Au gouvernorat de Siliana, touché également par les chutes de neige, les agents de la protection civile sont en train d’inspecter les lieux et d’aider les citoyens, a indiqué Triaa soulignant qu’ils avaient évacué 4 véhicules bloqués dans la région de Seddin, dont un véhicule consacré aux personnes souffrant d’insuffisance rénale.

” La protection civile travaille en collaboration avec toutes les structures concernées à Ain Dharam afin d’apporter une assistance aux citoyens “, a-t-il souligné.

Les gouverneurs de Jendouba, le Kef, Béja, Siliana et Kasserine ont été invités, vendredi, à organiser des réunions des commissions régionales de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours, et de prendre des mesures de précaution pour faire face aux intempéries, à la suite de la baisse observée de la température et des chutes de neige et la distribution d’aides aux familles démunies sous forme de denrées alimentaires, couvertures et matelas pour les aider à faire face à la vague de froid, lit-on dans un communiqué du bureau de l’information et de la communication du ministère de l’Intérieur publié vendredi.

Dans ce contexte, plusieurs mesures ont été prises en particulier pour fournir des produits de consommation de base, notamment le pétrole et les bombonnes de gaz destinés à la consommation domestique, et d’assurer l’hospitalisation des personnes atteintes de certaines maladies chroniques et insuffisance rénale dans les hôpitaux les plus proches afin de leur permettre de recevoir le programme de traitement nécessaire en coordination avec les services de la santé, selon le même communiqué.

Les mesures comprennent également la mobilisation des chasse-neige afin de sécuriser la fluidité de la circulation, ainsi que la mise en place de lieux d’hébergement pour être exploités en cas de besoin, et de distribuer l’aide aux familles à faible revenu (nourriture, couvertures et matelas) pour les aider à faire face aux intempéries.

Les commissions régionales de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours resteront en état d’alerte permanente pour faire face à toute urgence et intervenir en cas de besoin.