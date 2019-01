Tunisie – Alerte météo : Temps froid avec quelques chutes de neige sur les hauteurs

Une baisse sensible des températures est prévue à partir d’aujourd’hui, jeudi 3 janvier 2019 et se poursuivra pendant la journée de vendredi 04 janvier 2019 sur la plupart des régions suite à l’infiltration de masses d’air polaire, a annoncé, jeudi, l’Institut national de la météorologie(INM).

Dans un bulletin de suivi, l’INM précise que les températures minimales oscilleront vendredi entre -2 et 2 degrés sur les régions ouest et entre 2 et 7 degrés ailleurs et les maximales seront comprises entre 9 et 14 degrés sans dépasser les 6 degrés sur les hauteurs.

Des pluies isolées sont attendues sur le nord et localement le centre avec quelques chutes de neige sur les régions montagneuses dont les sommets dépassant 800 m d’altitude.