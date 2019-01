Tunisie : Abdelkrim Zbidi expose les projets futurs du ministère de la Défense

Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, a donné, jeudi 3 janvier 2019, des précisions sur les projets futurs de son ministère, lors d’une cérémonie d’hommage organisé au mess du belvédère, en l’honneur de militaires de différents grades partis à la retraite durant l’année 2018.

Les projets en question concernent la mise en place d’un système de gestion par objectifs pour le budget du ministère, dans le but de conférer davantage d’efficacité à l’activité des différentes structures. Il s’agit également de renforcer les capacités opérationnelles de l’Armée à travers la formation et l’entraînement en comptant sur les propres moyens du ministère et sur ceux proposés dans le cadre de la coopération internationale.

Le développement de la structure du département ainsi que les formes du service national font partie des projets du département.

Zbidi a aussi mis l’accent sur l’importance de la coordination entre les parties prenantes dans la réalisation de ces projets, appelant dans ce sens les structures concernées à suivre les étapes d’exécution des projets, et à évaluer les étapes achevées et à fixer un échéancier pour l’exécution des travaux en veillant à respecter les délais.

Sur un autre plan, le ministre de la Défense a déclaré, lors de sa rencontre avec les militaires à l’occasion du nouvel an, que la Tunisie vit des défis politiques, économiques, sociaux et sécuritaires, ce qui va obliger les différentes forces nationales, les composantes de la société civile et les institutions de l’Etat à œuvrer de concert pour préserver la sécurité nationale et son pilier, l’institution militaire.