Cinéma post-révolution : Projection de “The last of Us” Aleddine Slim à la salle Omar Khelifi

Les cinéphiles auront rendez vous in vendredi 4 janvier avec la projection des films “The Last of Us” de Aleddine Slim et “Diaspora” de Alaeddin Aboutaleb dans le cadre de la manifestation ” Cinéma post-révolution ” qui se déroule depuis 23 décembre 2018 et se poursuivra jusqu’au 14 janvier 2019, à la salle Omar Khelifi à la Cité de la culture.

Réalisé en 2016, le film ” The Last Of Us ” a remporté 6 prix durant la première édition du festival du cinéma tunisien 2018 à savoir : Meilleure Musique originale, Meilleur Son, Meilleur Décor, Meilleur Montage, Meilleurs Costumes et Meilleure Image. Ce film indépendant raconte l’histoire “N”, un jeune subsaharien, qui traverse le désert pour rejoindre le nord de l’Afrique et effectuer un passage clandestin en Europe. Après s’être fait braqué, il se trouve livré à lui-même en Tunisie. Il décide alors d’effectuer la traversée en solitaire. Tel un “Robinson”, le personnage principal emmène le spectateur vers un voyage initiatique, fait de rencontres et de troublantes découvertes.

Avant la projection de “The Last Of Us”, les spectateurs découvriront le court-métrage “Diaspora” d’Alaeddin Aboutaleb. Tanit d’or pour le meilleur court-métrage des JCC 2015, “Diaspora” est un film d’animation qui raconte l’histoire d’une tête qui vit seule dans un fauteuil roulant dans son appartement au centre-ville de Tunis durant plusieurs années. Cloîtrée, elle tombe dans la routine en subsistant sur les médias. Un jour, surprise par une annonce d’emploi, elle rompt son isolement et quitte son fauteuil roulant.

Organisé par le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, la manifestation “Cinéma post-révolution” propose des courts et longs métrages tunisiens réalisés entre les années 2011 et 2018 et ceci dans le cadre de la célébration du 8e anniversaire de la révolution tunisienne (17 décembre 2010/014 janvier 2011).

Au cours de cette seconde semaine de projection, les amoureux du septième art peuvent assister à la projection dimanche 6 janvier au court-métrage “Apnée” d’Insaf Arfa suivi par le long-métrage “Corps étrangers ” de Raja Amari.

Débutant à 19h, les séances de projection, dont l’entrée est gratuite,0 sont suivies par des débats en présence du réalisateur ou de l’un de ses acteurs principaux.