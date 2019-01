Tunisie : Polémique autour de la robe de Meriem Ben Hussein

View this post on Instagram

Wallahi je ne sais pas quoi dire !!! Melle @meriembenhussein a demandé à être habillée par @strassthedress chose que nous lui avons refusé elle a donc acheté la robe (que vous voyez dans la vitrine de @strassthedress) en insistant pour une remise spéciale contre une pub et a tagué @rim_gharbi_haute_couture qui à son tour a prétendu être la créatrice du modèle en lui rajoutant une ceinture et des épaulettes !!! Voilà ce qui arrive quand on refuse d habiller @meriembenhussein et voilà comment @rim_gharbi_haute_couture crée "ses modèles"