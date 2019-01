Tunisie : Béji Caïd Essebsi présente ses vœux pour la nouvelle année 2019

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a estimé que l’année 2019 doit être accueillie avec beaucoup d’enthousiasme et de responsabilité car elle sera une année “décisive”, “une année électorale par excellence” dans la mesure où elle sera marquée par l’élection d’un président de la République et de représentants du peuple “dans des élections libres, loyales et transparentes”.

“Il faut réunir les conditions propices pour l’organisation des élections dans les meilleurs conditions”, a dit le chef de l’Etat en présentant, lundi soir, ses vœux au peuple tunisien, pour la nouvelle année.

“Tout le monde doit être convaincu que le processus démocratique est irréversible”, a insisté le chef de l’Etat, appelant à “accélérer l’élection des membres de la Cour constitutionnelle qui a pris beaucoup de retard” ainsi que l’élection du président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et le renouvellement de ses membres.

Béji Caïd Essebsi a souligné l’importance de la participation massive des Tunisiens à la prochaine élection présidentielle et aux législatives. “La réticence n’a pas lieu d’être. Chaque Tunisien est appelé à voter et à choisir celui qui doit le représenter et assumer en cela sa responsabilité”, a-t-il dit.

“Le champ est libre pour tous pour se présenter à ces élections et les résultats du scrutin seront acceptés”, a ajouté Caïd Essebsi, appelant à la nécessité de resserrer les rangs pour faire réussir cette importante échéance électorale.

Sur un autre plan, le chef de l’Etat a évoqué les évènements attendus en Tunisie en 2019 dont le prochain sommet arabe qui “constitue un honneur pour la Tunisie et pour tous les Tunisiens”. Il a formé le vœu de voir ce sommet constituer une occasion pour rapprocher les vues et consolider l’action arabe commune.