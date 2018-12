Tunisie : Le ministre de l’Intérieur dit comprendre le droit des citoyens à la protestation pacifique

Le ministre de l’Intérieur Hichem Fourati a dit comprendre le droit des citoyens à la protestation pacifique et au rassemblement tant que ce droit est exercé dans le respect de la loi et non durant la nuit. Il a ajouté que le rôle principal du ministère consiste à protéger les citoyens et à assurer les attributs de la sécurité et de la stabilité dans le pays.

Dans une déclaration aux médias mercredi, en marge d’une cérémonie de signature d’un accord entre le département et l’Instance Nationale de Lutte contre la Corruption, Fourrait a insisté sur le souci d’appliquer la loi et de préserver l’ordre public. Il a mis l’accent, aussi, sur l’engagement à protéger les biens publics et privés dans le respect des droits et libertés y compris le droit à la protestation pacifique et encadrée.

Abordant la situation sécuritaire dans le pays et les mouvements sociaux observés dans certaines régions, le ministre a indiqué qu’ils sont de faibles envergure ajoutant que des casseurs ont ciblé des biens publics et privés et détruit les caméras de surveillance du ministère de l’Intérieur.

Le ministre a indiqué que des éléments impliqués dans ces actes de vandalisme ont été arrêtés. Il a aussi révélé que les forces de l’ordre ont saisi une voiture de location à Foussana dans le gouvernorat de Kasserine utilisée pour la distribution de sommes d’argent et de cartes de recharge téléphonique à dessein d’agiter les manifestants.

Dans la journée, le ministère de l’Intérieur a mis en garde contre les fausses informations qui circulent sur la Toile au sujet de mouvements de balayant tout le territoire, dénonçant le recours de certains sites à d’anciennes photos et séquences vidéo.

Dans un communiqué, le département appelle les médias à la vigilance, les exhortant à s’assurer du bien fondé de l’information et à la recueillir auprès des sources officielles.