Tunisie : Abderrazek Zergi enregistre une vidéo avant son immolation

نشعل روحي ثماش ما الڨصرين تتحسنهذه اخر كلمات قالها الصحفي ومراسل تلفزة تي في الشاب الخلوق رزوڨة زروڨي كما يكنه أترابهشاب متخلق ومعطل عن العمل عندو نفقة طليقته يخلص فيها ولديه مشاكل اجتماعية بحته اغلقت في وجهه كل السبل للوصول للعمل الكريم الذي يضمن كرامتهرزوڨة كأغلب شباب المناطق الداخلية ثارو من أجل العيش الكريم فلقو التهميش والحڨرة بل العكس كل الحكومات المتعاقبة علينا يتشجارون من أجل مناصبهم وتنصيب ابن الرئيس وخال الرئيسوعم رئيس الحكومة واخ رئيس مجلس النواب وتعيين بنت اخت الشيخ وزوجة الصقر واخت الرفيق أما ابن الشعب فلا يتذكرونه الا في الانتخابات المقبلة أو الحديث من أجل تجييش الشارع للوصول لمأربهم الڨصرين الي يجي يركب عليها للوصول المنصب وتقاسم الغنائم وشعبها جاري فيه المسخربي يشفيك رزوڨة

Publiée par ‎أحرار القصرين‎ sur Lundi 24 décembre 2018