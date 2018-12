Le mouvement “La Tunisie en avant” lance le slogan “Sauvons notre pays”

Le mouvement “La Tunisie en avant” a appelé mardi les forces civiles, démocratiques et sociales particulièrement celles qui croient toujours au processus révolutionnaire et à la transition démocratique à se mobiliser autour d’un programme fédérateur pour sauver la Tunisie.

“Dispersées, les forces civiles, démocratiques et sociales doivent se rassembler et former une coalition sur la base d’un programme urgent et à moyen terme destiné à sauver la Tunisie”, a-t-il indiqué dans une déclaration publiée sous le titre “Sauvons notre pays”.

Les événements qui se profilent et les tensions qui se multiplient ne peuvent que confirmer l’échec des choix économiques, politiques et sociaux adoptés par les gouvernements successifs depuis la révolution et laissent augurer de l’explosion de la situation en janvier 2019, a-t-il averti.

La crise que traverse la Tunisie ne peut être surmontée par le surendettement, l’alourdissement des charges imposées au citoyen et aux entreprises et la pression sur les dépenses des services sociaux (santé, transport et éducation), mais plutôt par la récupération de l’argent de l’Etat des évadés fiscaux et la solidarité entre les différentes catégories du peuple, a-t-il ajouté.