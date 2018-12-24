Campagne diffamatoire envers les Tunisiens : Qatar Charity présente ses excuses

Qatar Charity a suscité l’indignation des Tunisiens suite à la publication d’enseignes publicitaires pour collecter de l’argent en faveur des Tunisiens qui vivent sous le seuil de la pauvreté surtout en période hivernale.

Du coup, le ministère tunisien des Affaires étrangères a contacté l’association pour suspendre cette campagne de collecte en faveur des Tunisiens.

Suite à cette indignation, Qatar Charity a présenté ses excuses, affirmant comprendre les réactions des internautes et du gouvernement tunisiens.

Cependant, le mal est fait… en tout cas pour les Tunisiens dignes, c’est-à-dire qui n’acceptent d’être “achetés”. Pour les autres, qui sont capables de vendre leur âme, cela dérange pas.

Communiqué de Qatar Charity :

” إثر تداول إعلان خيري لجمعية قطر الخيرية يتضمن الحث للتبرع لفائدة المتضرّرين من موجات البرد في عدد من دول العالم والتي تشهد موجات برد شديدة وبها مشاريع خيرية تقوم بها جمعية قطر الخيرية تحت مسمى حملة تحت الصفر وحيث ان الإعلان أشار إلى جمهورية تونس كأحد هذه الدول التي تعمل فيها قطر الخيرية، وتستفيد من المشاريع الخيرية لهذه الحملة، حيث فسر البعض بان العبارات المستخدم في الإعلان غير مناسبة وتمس مشاعر الشعب التونسي.

وعليه تؤكد قطر الخيرية على اعتذارها كما انها أعطت توجيهاتها لوقف الإعلانات الخاصة بهذه الحملة واعتبرت ان ما ورد في الإعلان لم يكن أبداً الهدف منه الإساءة لجمهورية تونس أو شعبها الكريم.

و تتفهّم قطر الخيرية كلّ الانتقادات والملاحظات التي وردت من الأشقاء في تونس؛ وتشدّد الجمعية في هذا السياق ذاته على أنّ إدارة جمعية قطر الخيرية تحرص وبشكل دائم على الاحترام الكامل لجمهورية تونس و شعبها وأن ما تقدمه من مشاريع تنموية أو إنسانية هو للتعبير عن التضامن والتلاحم بين المجتمعين القطري والتونسي وتعزيزا لروابط الأخوة بين الشعبين”