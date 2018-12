Tunisie : Célébration du 8ème asnniversaire de la Révolution

A l’occasion de la célébration du 8ème anniversaire de la révolution (17 décembre/14 janvier), un récital signé par la chanteuse libanaise engagée Oumaima Al Khalil a été organisé en compagnie de l’Orchestre National Tunisien (ONT) sous la direction de Mohamed Lassoued.

Lors de ce concert organisé mercredi soir au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture en présence du ministre des Affaires Culturelles Mohamed Zinelabidine, du ministre du Tourisme et de l’Artisanat René Trabelsi et d’une pléiade d’artistes, le public est venu nombreux savourer la voix à la fois forte et suave de la chanteuse connue grâce à son parcours musical avec le chanteur et compositeur engagé libanais Marcel Khalifé. Lors de son récital, Oumaima Al Khalil a offert à son public une sélection de ses meilleures chansons interprétées au cours de son expérience avec Marcel Khalifé ou lors de son parcours individuel.

Des mélodies et des chansons à l’honneur de la liberté, de la dignité, de l’égalité et de l’amour ont été au menu de la soirée hommage à la révolution tunisienne du 14 janvier 2011. Oumaima Al Khalil a démarré son récital avec “Dikrayet Fil Bal”, avant d’enchainer avec ses chansons les plus connues comme “Rasayel”, “Idayk”, “Asfour”, “Amar El Mrayi”, “Choo Bhib Ghannilak”, “El Helwa di” pour ensuite interpréter “Al Kamanjat”, une chanson chantée avec Marcel Khalifa lors de son concert sur la scène mythique du Festival International de Carthage.

Sous le signe de l’engagement et de l’amour de la patrie, le spectacle a été clôturé par l’interprétation à capella de la chanson écrite par le poète palestinien Mahmoud Darwiche et composé par Marcel Khalifa “Takabbar”. Le récital d’Oumaima Al Khalil a été aussi l’occasion de savourer la performance de la troupe de l’Orchestre National Tunisien sous la direction de Mohamed Lassoued qui a offert, à plusieurs occasions, l’espace à ses musiciens pour improviser et montrer leur virtuosité.