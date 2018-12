Tunisie : Les forces sécuritaires et militaires feront face au terrorisme et vengeront le martyr Khaled Ghozlani (Chahed))

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed a déclaré, dimanche à la TAP, que les forces sécuritaires et militaires feront face au terrorisme et vengeront le martyr Khaled Ghozlani assassiné, vendredi, par un groupe terroriste près de son domicile à Douar Khraifia, à proximité du Mont Mghila dans le gouvernorat de Kasserine.

S’exprimant à l’issue d’une réunion avec les ministres de l’intérieur, Hichem Fourati et de la défense nationale, Abdelkarim Zbidi ainsi qu’avec des responsables de la sécurité et de l’armée nationales, Chahed a affirmé l’engagement de l’Etat à se tenir aux côtés de la famille du martyr et à lui fournir le soutien matériel, moral et social nécessaire.

“La guerre contre le terrorisme est une guerre de longue halène malgré les grands pas franchis par la Tunisie dans ce domaine”, a-t-il dit.

Le chef du gouvernement a, en outre, mis l’accent sur la nécessité d’une actualisation permanente des plans de sécurité et d’une vigilance constante face au terrorisme, louant les efforts des forces de sécurité et de l’armée dans ce domaine.

Chahed a chargé le ministre de l’intérieur de rendre visite à la famille du martyr et de lui fournir l’assistance nécessaire.

Le ministère de l’intérieur avait indiqué, dans un communiqué publié, vendredi soir, qu’un groupe terroriste armé a effectué un hold-up dans une agence bancaire à Sbiba (gouvernorat de Kasserine) en utilisant une camionnette dont il s’est emparé de son propriétaire sous la menace. Les terroristes se sont, ensuite, dirigés à Douar Khraifia dans la localité de Thamed à proximité du mont Mghilla où ils ont abattu par balles Khaled Ghozlani, frère du martyr Saiid Ghozlani.