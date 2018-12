Noureddine Tabboubi : La situation sociale dans le pays est extrêmement dangereuse

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, a estimé samedi que la situation sociale dans le pays est extrêmement dangereuse.

Intervenant en marge des travaux de la conférence syndicale de la fédération générale de pétrole et des produits chimiques tenus à Hammamet, Tabboubi a appelé les différentes parties à assumer leur responsabilité, et à parvenir à un accord dans la fonction publique, soulignant l’importance de prendre en considération l’intérêt général du pays, sa stabilité et sa souveraineté.

L’UGTT est une organisation responsable et ses mouvements sont bien encadrés, a ajouté Tabboubi estimant que la question des gilets jaunes ou rouges peut être une forme de protestation mais le plus important c’est de parvenir à encadrer ces mouvements au service de l’intérêt général du pays et ne soient pas une exécution d’instructions.

Evoquant le dossier de l’énergie, Tabboubi a rappelé que la production du pays a baissé à 40pc en comparaison de 2010, estimant que la diabolisation de ce secteur figure parmi les causes de la baisse de la production qui a influencé également l’équilibre des finances publiques.