Tunisie : Libération du ressortissant tunisien enlevé par un groupe armé à Madagascar

L’ambassade de Tunisie à Addis-Abeba est parvenue à libérer le Tunisien Sofiène Omrani, 47 ans, après son enlèvement le 8 décembre dernier, à Madagascar.

“Les efforts de l’ambassade tunisienne ont été couronnés par la libération de Sofiene Omrani le 11 décembre 2018, sain et sauf”, a affirmé à l’agence TAP l’ambassadeur de Tunisie à Addis-Abeba, Kais Kabtni.

Il sera rapatrié vendredi, 14 décembre, en provenance d’Istanbul (Turquie), a-t-il précisé.

Kais Kabtni a indiqué qu’un groupe armé a enlevé un ressortissant tunisien accompagné de son patron, un homme d’affaires indien très connu à Madagascar, propriétaire de plusieurs sociétés commerciales en Afrique.

Sofiène Omrani qui résidait au Cameroun s’était rendu à Madagascar pour occuper le poste de directeur général d’une société indienne, a-t-il encore précisé.

L’ambassadeur a indiqué que sitôt informé de l’enlèvement, le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, a donné des instructions aux services compétents au ministère et à l’ambassade de Tunisie à Addis-Abeba “pour agir le plus rapidement possible et dans le secret le plus total afin de ne pas nuire aux négociations établies pour libérer l’otage”.

L’ambassade de Tunisie, a-t-il poursuivi, a dépêché un envoyé spécial à Madagascar, seulement quelques heures après l’enlèvement. Celui-ci a, immédiatement, coordonné avec les autorités malgaches et entré en contact avec la famille de l’homme d’affaires indien.

Selon la même source, l’envoyé spécial a organisé, le 12 décembre, une réunion avec la communauté tunisienne établie à Madagascar pour l’appeler à la vigilance lors de la campagne électorale observée dans le pays, l’exhortant à éviter les déplacements inutiles lors du 2e tour de l’élection présidentielle prévue le 19 décembre prochain.