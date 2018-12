Tunisie : Sarra Chouchene lance sa marque ‘Nomade Ceramique’

Sarra Chouchene, designer et céramiste, a étudié à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis (spécialité design produit) et a suivi une formation professionnelle au sein du Centre National de la Céramique d’art Sidi Kacem Jelizi.

La découverte de “argile” a été une vraie révélation pour moi et depuis on s’est plus quitté, déclare S. Chouchene.

Cette passion pour l’argile s’est transformée en un métier qui s’est concrétisé avec la naissance de la marque “Nomade Céramique“.

“Nomade céramique” fait référence aux peuples nomades qui se déplacent fréquemment et qui au fil du temps s’influencent par les multiples traditions et les cultures qu’ils rencontrent. « Nomade Céramique » est une marque dynamique, toujours à la recherche d’influence culturelles et de traditions à réactualiser.

La broche “Hout Aalik” :

Le poisson a toujours été un symbole fort en Tunisie, il a toujours eu une signification pour toutes les civilisations et les religions qui sont passé par la Tunisie. Et aujourd’hui encore le poisson est très présent dans les maisons des tunisiens pour éloigner le malin et porter chance.

L’idée est donc de faire de ce symbole une accessoire tendance qu’on peut porter tous les jours et qui plait à la jeune génération, d’ou la naissance de la broche “Hout Aalik”.Une manière sympathique de remettre à jour l’histoire et la symbolique du poisson.

La broche “Hout Aalik” est en céramique elle est faite à la main, façonné et décoré pièce par pièce ce qui fait que chaque broche est unique. Le packaging est un carton kraft qui raconte l’histoire du poisson et ce qu’il représente pour les tunisiens.

Dimension: 2.52cm* 2,5cm

Le jeu “kharbga”

La kharbaga, ou kharbga, est un jeu de société combinatoire abstrait traditionnel de l’Afrique du Nord. Ce jeu de stratégie utilise un damier carré que se partagent 2 joueurs. Il correspond au jeu de « seega » ou « siga » pratiqué en Égypte, Éthiopie et Somalie.

Le jeu “kharbga” est très présent dans le sud de la Tunisie, c’est un passe-temps populaire des anciens dans les villages où il se joue avec des moyens sommaires : le damier est virtuel ou marqué dans le sable et les pions sont constitués de petits cailloux noirs et blancs ou de noyaux de dattes ou de capsules de soda.

La revisite de la « Kharbga » par la marque « Nomade céramique » a pour objectif de remettre à jour ce jeu qui sombre de plus en plus dans l’oublie. Le but est donc de laisser une trace matérielle de ce jeu pour pouvoir le transmettre aux générations avenir et pour faire connaitre ce patrimoine a l’intérieur comme a l’extérieur du pays.

Ce jeu est aussi un hommage à l’architecture mystérieuse et emblématique du sud tunisien. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que le réalisateur et créateur de la saga Star Wars George Lucas avait planté son décor sur le site de Ong Jmel, a Tozeur .Le sud Tunisien est donc un endroit magnifique, ou on se sent bien plus que dépayser, ou on a l’impression d’atterrir sur une autre planète.