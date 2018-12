FTF – Calendrier des matches en retard : Le derby tunisois Espérance ST-Cliub Africain

Le bureau fédéral de la fédération Tunisienne de football réuni mercredi sous la présidence de Waii Jary président de la fédération, a arrêté le calendrier des matches en retard du championnat de la ligue 1 du football professionnel.

Ainsi, le derby tunisois entre l’Esperance Sportive de Tunis et le Club Africain comptant pour la 11e journée se déroulera le 6 janvier 2019.

Voici le calendrier des matches en retard:

– 9e journée le 27 décembre

– 10e journée le 30 décembre 2018

– 11e journée le 6 janvier 2019

– 12e journée les 8, 9 et 10 janvier 2019 et ce en tenant compte de la désignation des matches des coupes africaines interclubs

– 13e journée les 15, 16 et 17 janvier 2019 et ce en tenant compte de la désignation des matches des coupes africaines interclubs

La FTF rappelle-t-on, avait fixé la première journée retour au 23 janvier 2019.

Il a été par ailleurs décidé de lancer une consultation pour la construction d’un centre médical sportif pour la fédération Tunisienne de footbal.