Spectacle ” Assael ” de la Troupe Nationale des Arts Populaires : un voyage dans le patrimoine musical populaire

C’est avec le spectacle “Assael” de la Troupe Nationale des Arts Populaires que le public de la Cité de la culture a eu rendez-vous jeudi 06 décembre 2018 au Théâtre des Régions de la Cité de la culture. Il s’agit d’un spectacle d’ouverture de sa saison artistique au sein du Théâtre de l’Opéra.

Présenté par Habib Mahnouch et Sarra Hlioui, le spectacle ” Assael ” de la Troupe nationale des Arts Populaires proposé par le Pôle Ballets et Arts Chorégraphiques de la Cité de la culture, fut un voyage à travers le patrimoine musical populaire qui représente l’une des composantes de l’identité culturelle du pays.

Le spectacle a commencé par la projection d’une vidéo déroulant le parcours du grand maitre de la danse populaire nationale feu Hamadi Laghbabi, cofondateur de la Troupe Nationale des Arts Populaire avec Salah Mahdi, suite aux directives du leader Bourguiba. Cette vidéo retrace les évènements qui ont marqué la vie de cet artiste hors du commun qui a commencé sa vie comme coiffeur pour devenir danseur de ballet, suite à une formation prodiguée par une danseuse russe, avant de se lancer dans la danse populaire tunisienne.

Mordu par la danse, et esthète accompli, Hamadi Laghbabi a très vite gravi les échelons de l’art et de la création pour devenir une icône nationale grâce à qui la Troupe Nationale des Arts Populaire est devenue un ballet sillonnant le monde et offrant à voir des tableaux de danse puisés dans le registre de notre patrimoine national avec une beauté et un raffinement exemplaires.

La soirée fut ensuite une succession de tableaux reproduisant des scènes de la vie quotidienne de la Tunisie heureuse à l’instar de ” la danse des pêcheurs “, ” la danse de la terre “, ” la danse des cavaliers “, ” la danse des filles de Gabes “, ” la danse Gougou ” et tant d’autres merveilles chorégraphiques témoins fidèles de la richesse de nos legs patrimoniaux.

Dans ” Assael ” la Troupe Nationale des Arts Populaire a démontré à travers ce spectacle sa grande capacité à résister aux caprices du temps en se renouvelant constamment avec de jeunes talents danseurs, chorégraphes et musiciens grâce à la rigueur et la virtuosité de Imed Amara.

Outre les hommages rendus à Feu Hamadi Laghbabi, la soirée a été aussi une occasion au cours de laquelle la Troupe Nationale des Arts Populaires a honoré ses anciens membres qui ont enrichi son héritage par leur apport multiple à savoir : Hamadi Gharbi, Ezzeddine Sassi, Khira Abouda, Lahbib Trabelsi et Salah Mahdi à travers sa fille Hend Mahdi.