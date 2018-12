CAN 2019 : Le Cameroun ne sera pas exclu des éliminatoires

Le Cameroun ne sera pas disqualifié des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2019, malgré la perte de son statut de pays-hôte de la CAN 2019, a indiqué le 2e vice-président de la Confédération africaine de football (CAF), Constant Omari, au micro Radio France Internationale, ce vendredi.

Pourtant l’article 92 du règlement de la compétition prévoit en effet qu’un pays hôte auquel la CAF retire l’organisation du tournoi est disqualifié, si ce retrait a lieu moins d’un an avant la phase finale.

Les Camerounais joueront donc leur place en phase finale face aux Comores, en mars 2019. “Ce n’est pas un tour de passe-passe. Qui peut le plus peut le moins.

Le règlement a été adopté par le Comité exécutif et c’est lui qui l’applique, a justifié Constant Omari. On n’a pas appliqué le volet sanction parce qu’on a tenu compte de certains facteurs. Il y un pays qui mobilise des moyens colossaux. Mais malheureusement, il y a des aléas liés aux états d’avancement des chantiers. Donc, on ne va pas le punir deux fois. () Au jour d’aujourd’hui, le Cameroun est qualifié. () Si les Comores gagnent, le résultat va jouer. ()

Le Cameroun n’est pas exclu. (…) Ils doivent se qualifier sur le terrain “.

Le comité exécutif de la CAF avait décidé le 30 novembre à Accra de retirer au Cameroun l’organisation de la CAN 2019 en raison des retards dans l’avancement des travaux. Pour la Confédération, le pays n’est pas prêt à accueillir du 15 juin au 13 juillet un tournoi élargi à 24 équipes.

D’autre part, la Confédération africaine de football (CAF) va réexaminer la désignation de la Guinée comme pays-hôte de la Coupe d’Afrique des nations, a révélé Constant Omari.

“Nous avons demandé à notre secrétariat général de nous ressortir le dossier guinéen”, a informé le Congolais, interrogé sur la possibilité de voir les Guinéens accueillir la CAN 2025. En 2014, la Guinée avait été désignée hôte de la CAN 2023. Mais la CAF a décidé de confier respectivement les éditions 2021 et 2023 au Cameroun et à la Côte d’Ivoire.

Concernant l’organisation de la CAN 2019, le responsable de l’instance africaine a annoncé un peu plus tôt que le Congo-Brazzaville a présenté sa candidature à l’organisation de ce tournoi.

Le Congo Brazzaville est le premier pays à manifester son intérêt à l’organisation de la CAN 2019.Le Maroc ou l’Afrique du Sud sont également bien positionnés pour reprendre l’organisation de la CAN-2019.

Les fédérations intéressées par l’organisation de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2019 devront soumettre leur dossier de candidature à la CAF au plus tard le vendredi 14 décembre 2018 à minuit (heure du Caire), a annoncé jeudi soir l’instance africaine.

Selon la même source, l’appel à candidature pour abriter la CAN 2019 a été adressé à toutes les associations membres de la CAF .

A partir du 15 décembre 2018, la CAF annoncera la liste des candidatures présélectionnées, demandera des informations complémentaires aux soumissionnaires et organisera éventuellement des visites sur place afin de compléter l’évaluation des dossiers de candidatures, précise la même Source.

Une fois la phase d’évaluation finalisée, le Comité Exécutif de la CAF décidera du choix du nouveau pays hôte de la CAN 2019 qui se tiendra cet été 2019.