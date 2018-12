Tunisie : Des familles des martyrs et blessés de la révolution entament une grève de la faim

Des membres des familles des martyrs et blessés de la Révolution, entament, à partir de ce lundi, une grève de la faim au siège du Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CSDHLF), en signe de protestation contre la non publication de la liste officielle des martyrs et blessés de la Révolution au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

Dans une déclaration à l’agence TAP, Adel Benghazi, défenseur des droits humains, a expliqué que les familles des martyrs et blessés de la Révolution dénoncent la politique de procrastination adoptée par la présidence du gouvernement.

Il a rappelé que les familles ont observé un sit-in ouvert le 18 septembre dernier en protestation contre la non-publication de la liste officielle des martyrs et blessés de la révolution.

D’après lui, les défenseurs des droits de l’homme et tous ceux qui soutiennent ce dossier sont appelés à dénoncer l’indifférence du gouvernement, qui ” n’avait pas tenu sa promesse de publier cette liste “, en dépit des nombreux mouvements de protestation menés par les blessés et les familles des martyrs devant le siège de la présidence du gouvernement.

Selon Benghazi, des blessés de la Révolution participent également à cette grève de la faim, dont notamment, Mohamed Ben Aoun, Mohamed Fatnassi, Akrem Manaa, Noura Mernissi, Houcine Kalia, Hatem Helali.

Lors d’une conférence de presse, mercredi 4 octobre, les familles des martyrs et blessés de la révolution ont réclamé du gouvernement d’accélérer la publication au JORT de la liste officielle des martyrs et blessés de la révolution qui tarde à paraître depuis près de 8 ans.

Pour Adel Benghazi, la présidence du gouvernement est la seule institution habilitée à publier cette liste. Il a rappelé lors de cette conférence de presse qu’une correspondance a été adressée au gouvernement par le président du Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CSDHLF), Taoufik Bouderbala.

Benghazi a indiqué que les présidences de la République, du gouvernement et de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont reçu, depuis avril dernier, le rapport publié par la Commission des martyrs et blessés de la révolution relevant du CSDHLF.

“Le gouvernement doit honorer ses engagements vis-à vis des familles des victimes”, avait-t-il soutenu.

Le président du CSDHLF et le Rapporteur de la Commission des martyrs et des blessés de la Révolution, Abdellatif Fourati avaient présenté en avril dernier aux trois présidences, le rapport de la Commission sur les travaux du Comité comportant une la liste définitive des martyrs et blessés de la Révolution.

Bouderbala avait affirmé en septembre dernier que la Commission des martyrs et des blessés de la Révolution a établi une liste définitive, rappelant que la liste des martyrs était prête depuis 2015 mais sa publication, selon la loi, restait tributaire de l’établissement de la liste des blessés de la Révolution.

Bouderbala avait indiqué avoir adressé fin août dernier une correspondance écrite à la présidence du gouvernement pour demander la publication de la liste des martyrs et blessés de la révolution.