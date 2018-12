Ligue des champions /tour préliminaire retour) : Le Club Africain pour un billet en 1/16e de finale

Le Club Africain qui a obtenu le nul blanc face à l’Armée Patriotique Rwandaise en match aller du tour préliminaire de la ligue des champions d ‘Afrique 2018/2019 disputé mercredi dernier à Kigali, à la ferme ambition d’en découdre avec cet adversaire mardi soir à partir de 18h00 au stade Olympique de Radès (18h00) et rejoindre en 1/16e de finale, l’autre représentant Tunisien, l’Espérance Sportive de Tunis dont le titre de champion d’Afrique, l’exempt du premier tour.

Les protégés de Chiheb Ellili auront à coeur de se surpasser et l’emporter, afin de réconcilier des supporters forts déçus et mécontents des résultats de leur équipe et appaise un tant soit peu la tension au sein de la grande famille clubiste.

En effet le club de Bab Jedid qui connait une grosse crise depuis le début de la saison, pointe à la 11e place du championnat avec seulement 8 points (4 défaites contre 2 victoires et 2 nuls et 2 matches en moins) ce qui lui a couté deux changement d’entraineurs (Bertrand Marchand et José Riga) outre la querelle ouverte entre le comité directeur du club et l’ancien président Slim Riah.

Les clubistes maladroits en attaque au match aller sont devront être bien plus audacieux tout en faisant preuve de vigilance en défense face à une solide formation rawndaise qui a réussi à préserver sa cage vierge et a montré qu’elle possède de sérieux arguements offensifs notamment sur les flancs.

Pour cela les coéquipiers de Bilel Ifa devront prendre l’initative du jeu fermer les espaces et tenter de surpendre l’adversaire dès le début.

L’entraineur Chiheb Ellil devrait récupérer Hamza Agrebi et Oussama Darragi absents à l’aller mais devra en revanche encore se passer des services d’Ahmed Khalil toujours blessé.

Il devrait aligner la formation suivante Seifeddine Charfi, Bilel Ifa, Fakhreddien Jaziri, Ali Abdi, Mokhtar Belkhither, Ibrahim Moucheli, Ghazi Ayadi, Ayoub Mcharek, Bilel Khefifi, Yassine Chamakhi et Direk Sasarokou.

Un match qui s’annonce très ouvert entre deux équipes qui n’ont plus rien à perdre et jetteront toutes leur forces pour arracher le précieux sésame.

Le match sera officié par l’arbitre marocain Hicham Tiazi.