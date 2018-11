Tunisie : Nous reprendrons les négociations avec l’UGTT dans les plus brefs délais (Youssef Chahed)

” Les négociations avec l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) sur les majorations salariales dans la fonction publique reprendront dans les plus brefs délais tout en tenant compte des ressources disponibles de l’Etat et des équilibres financiers et économiques”, a souligné mardi le chef du gouvernement Youssef Chahed.

Dans une déclaration aux médias en marge de la tenue à Tunis de l’assemblée générale constitutive du conseil national du dialogue social, Chahed a indiqué, en réponse à la décision de l’UGTT d’observer une grève générale dans la fonction publique et le secteur public le 17 janvier 2019, que le droit à la grève est un droit constitutionnel.

Il a, par ailleurs, salué l’organisation syndicale pour son esprit de responsabilité puisque la grève générale dans la fonction publique observée le 22 novembre dernier s’est déroulée sans violence ni anarchie.

Le chef du gouvernement a ajouté que la tenue de l’assemblée générale constitutive du conseil national du dialogue social est un évènement historique et important dans la voie de la démocratie sociale.

Il a, en outre, indiqué que cette nouvelle structure sera le cadre juridique qui regroupe le gouvernement et ses partenaires sociaux pour examiner ensemble tous les dossiers relatifs à l’emploi, la sécurité sociale, la formation professionnelle et autres questions sociales et économiques.