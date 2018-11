Tunisie : Les quantités de pluies atteignent les 28mm à Jendouba

Des quantités des pluies variables ont été enregistrées dans les différents gouvernorats du nord au cours des dernières 24 heures, atteignant à Jendouba 28 millimètres, selon l’INM.

Le gouvernorat de Tunis a enregistré des quantités variant entre 1 et 2 millimètres contre 2 à 12 millimètres dans le gouvernorat de Bizerte. les quantités de pluies ont oscillé entre 1 et 11 millimètres dans le gouvernorat de Nabeul et entre 1 et 3 millimètres pour le gouvernorat de Zaghouan.

Le gouvernorat de Béja a enregistré des quantités de pluies variant entre 3 et 8 millimètres, contre 1 à 7 millimètres à Siliana, et 1 millimètre seulement pour le gouvernorat du Kef.