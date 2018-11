Tunisie : Amjed Mouelhi remporte le prix international Eurêka jeune

Le secrétaire général de la Société Astronomique de Tunisie, Amjed Mouelhi a remporté, mardi soir, à Paris, le prix international Eurêka jeune pour la promotion de l’enseignement et de la vulgarisation scientifiques en Tunisie et dans le monde.

Doctorant à l’Ecole nationale supérieure de l’électronique et de ses applications, Amjed Mouelhi est très engagé dans le partage de la culture scientifique, notamment à travers la Société Astronomique de Tunisie, dont il est membre du comité directeur.

Selon le président de la Société Astronomique, Hichem Ben Yahia, Amjed Mouelhi qui est âgé seulement de 30 ans est en train de préparer une exposition sur l’imagerie astronomique qui se tiendra en mars 2019.

Chaque année, les prix Eurêka récompensent des acteurs et actrices engagés pour la promotion de l’enseignement et de la vulgarisation scientifiques en France et en Tunisie. I

Ils ont été créés par le réseau professionnel des cultures scientifique, technique et industrielle (Amcsti), la Cité des Sciences de Tunis et le programme MED21 en 2017 et se déroulent alternativement en Tunisie et en France.

Les prix distinguent quatre personnalités pour leur investissement dans les domaines de l’enseignement et de la vulgarisation scientifiques selon les catégories suivantes :

Le prix Eurêka Rive Sud, récompensant une personnalité tunisienne,

Le prix Eurêka Rive Nord, récompensant une personnalité française,

Le prix Eurêka jeune,

Le prix Eurêka posthume.