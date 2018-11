Ariana : 40 élèves de 6 collèges en compétion aux olympiades des sciences

Quarante élèves de six collèges du gouvernorat de l’Ariana ont participé, dimanche, aux olympiades des Sciences, à la salle des conférences, au Montazah Bir Belhassen. L’événement est organisé à l’initiative de la municipalité de l’Ariana dans le cadre de la célébration de la Journée de la Science.

La compétition comprend environ soixante questions dans divers domaines scientifiques comme la physique, les mathématiques, la géographie, la logique, l’intelligence artificielle et l’astronomie. L’élève répond aux questions posées, dans un délai court, après s’être connecté à l’ordinateur, a expliqué le membre du conseil municipal de l’Ariana, Khaled Jerbi.

Pour sa part, la maire-adjointe de la municipalité de l’Ariana, Nihel Ben Amor, a souligné, que l’engagement de la municipalité dans les manifestations scientifiques s’inscrit dans le cadre de la mise en place des bases de la ville intelligente. Il s’agit d’utiliser les nouvelles technologies et le numérique pour rapprocher les services municipaux du citoyen et interagir avec lui, a ajouté Nihel Ben Amor, signalant que plus de 75% des habitants de la commune de l’Ariana utilisent l’internet et, notamment, les réseaux sociaux.