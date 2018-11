Tunisie : BCE reçoit une délégation de l’EST conduite par le président Hamdi Meddeb

Le Président de la République, Béji Caïd Essebsi a reçu samedi au palais de Carthage une délégation de l’Espérance Sportive de Tunis, conduite par le président du club Hamdi Meddeb, accompagné du président de la fédération Tunisienn de football, Wadii Jary.

Le Président de la République a reiteré à cette occasion ses félicitations à tous les joueurs, au staff technique et administratif et au large public sportif, pour le grand exploit réalisé par l’équipe après sa victoire devant Al Ahly d’Egypte, vendredi soir au stade Olympique de Radès en finale retour de la ligue des champions d’Afrique.

Le chef de l’Etat a exprimé au président Hamdi Meddeb, sa profonde considération pour les efforts déployés pour encadrer les jeunes, les former et développer le niveau du sport tunisien, ce qui contribuera à remporter d’avantage de consécrations et à hisser haut les couleurs nationales dans les grandes manifestations sportives continentale et internationale.

Il s’est félicité à cet égard, de la réussite de l’organisation sécuritaire et a salué le grand esprit sportif du public présent vendredi soir au stade Olympique de Radès, ce qui a permis la réussite de cette fête du football et à donner une belle image du sport tunisien.