Tunisie : Les principaux remaniements depuis la nomination du gouvernement Chahed

Voici une chronologie des principaux remaniements ministériels opérés par le chef du gouvernement Youssef Chahed depuis le vote de confiance à son cabinet par l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) le 26 août 2016.

20 août 2016

Le chef du gouvernement désigné Youssef Chahed présente au Président de la République la composition du gouvernement d’unité nationale.

Le 26 août 2016, l’Assemblée du peuple accorde sa confiance au gouvernement de Youssef Chahed.

25 février 2017

Le chef du gouvernement Yousef Chahed décide de remanier le gouvernement. Il a nommé Abdellatif Hamam, secretaire d’Etat au commerce, Ahmed Adhoum, ministre des Affaires religieuses et Khalil Ghariani, ministre des Affaires publiques et de la Gouvernance.

Le 2 mars 2017, Khalil Ghariani se désiste du portefeuille du ministère de la Fonction publique et de la Gouvernance. Le chef du gouvernement décide de supprimer ce ministère et de rattachement ainsi que ses structures et institutions à la présidence du gouvernement.

Le 16 mars 2017, l’Assemblée du peuple accorde sa confiance aux deux nouveaux membres du gouvernement, Ahmed Adhoum et AbdelLatif Hamam.

30 avril 2017

Les ministres de l’Education Naji Jaloul et des Finances Lamia Zribi ont été relevés de leurs fonctions. Les deux ministres du gouvernement, Slim Khalbous, chargés de diriger le ministère de l’Education par intérim, et Fadhel Abdelkafi de diriger le ministère des Finances par intérim tout en conservant leurs portefeuilles au sein du gouvernement.

Dans une déclaration publiée le 22 mars 2017, le bureau exécutif élargi de l’Union générale tunisienne du travail avait appelé le chef du gouvernement de trouver une alternative à la tête du ministère de l’Education, imputant au ministre de l’Education, Naji Jaloul, la responsabilité de la détérioration de la situation de l’éducation.

18 aout 2017

Démission du ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale et du ministre des Finances par intérim, Fadhel Abdelkafi.

Le chef du gouvernement Youssef Chahed accepte la démission de Abdelkafi pour pouvoir comparaître devant la justice le 4 septembre 2017 dans une affaire engagée contre lui par la Direction générale de la douane et liée aux opérations financières de la société qu’il représente légalement.

6 septembre 2017

Le chef du gouvernement annonce un remaniement ministériel impliquant 13 ministres et 7 secrétaires d’Etat.

18 novembre 2017

Le chef du gouvernement procède à un remaniement ministériel, nommant Imad Hammami ministre de la Santé et Salim Feriani ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises.

L’ARP accorde le 24 novembre sa confiance aux deux ministres.

18 décembre 2017

Le chef du gouvernement rejette la demande de démission par les membres du gouvernement du parti Afek Tounes et décide de les maintenir au gouvernement d’union nationale.

Le 16 décembre 2017, à l’issue de son assemblée nationale, le parti Afek Tunis décide de se dissocier du Document de Carthage et d’inviter ses représentants au gouvernement à se retirer de leurs postes.

6 janvier 2018

Le Parti Afek Tounes décide de se retirer du document de Carthage, justifiant sa position par “l’échec de la politique de consensus entre les deux mouvements de Nidaa Tounes et Ennahdha qui a vidé le document de Carthage de son contenu et a causé la dégradation des conditions économiques et sociales supportées par le citoyen tunisien”.

Le 18 janvier 2018, le mouvement Machrouu Tounes annonce son retrait du document de Carthage et de son soutien au gouvernement d’union nationale, exigeant qu’il soit changé et qu’un gouvernement de technocrates non concernées par les prochaines élections soit formé.

28 mai 2018

Le Président de la République, Beji Caid Essebsi décide de suspendre les discussions sur le “Document de Carthage” 2, qui a été lancé le 13 mai 2018, en raison de positions divergentes sur le point 64 du document portant sur le remaniement du du gouvernement.

Le 29 mai 2018, le chef du gouvernement Youssef Chahed accuse dans une allocution télévisée les dirigeants actuels du parti Nidaa Tounes, dirigé par Hafedh Caid Essebsi et ses collaborateurs d’avoir détruit le parti et poussé un grand nombre de militants honnêtes et compétents à le quitter”.

Le chef du gouvernement confirme qu’il ne s’accroche pas à son poste et ne fuit la responsabilité qui lui incombe de protéger le pays et d’assurer la sécurité et la stabilité. “Quiconque croit que le renversement du gouvernement mettra fin à la guerre contre la corruption se fait des illusions”, a-t-il souligné.

6 juin 2018

Le chef du gouvernement décide démettre de ses fonctions le ministre de l’Intérieur Lotfi Brahem et de designer le ministre de la Justice, Ghazi Jribi, au poste de ministre de l’Intérieur par intérim.

Le 14 juillet 2018, Lotfi Brahem nie les allégations l’impliquant dans la préparation d’un coup d’Etat en Tunisie en coordination avec les services de renseignement des Emirats Arabes Unis et confirme poursuivre en justice le journaliste français Nicolas Beau et le responsable du bureau de la chaîne qatari “Al Jazeera” en Tunisie, pour l’avoir accusé de préparer un coup d’Etat.

Le 25 juin 2018, le porte-parole officiel du gouvernement, Iyad Dahmani, a déclaré que la décision de renvoyer Brahem est motivée par le naufrage du bateau de migration irrégulière sur l’île de Kerkennah le 3 juin 2018.

Le ministre de la Justice et ministre de l’Intérieur par intérim, Ghazi Jribi, dément l’existence de preuves matérielles ou de données relatives à la réunion du ministre de l’Intérieur avec un chef de service de renseignement étranger.

14 juillet 2018

Le ministre des Relations avec instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l’homme, Mehdi Ben Gharbia, démissionne de ses fonctions.

15 juillet 2018

“Si la situation perdure, le chef du gouvernement Youssef Chahed est tenu de démissionner ou de se présenter devant le Parlement et solliciter un vote de confiance”, a déclaré le président Bej Caid Essebsi dans une interview accordée à la radio Mosaïque fm et à la chaîne de télévision Nesma.

24 juillet 2018

Le Premier ministre Youssef Chahed nomme Hichem Fourati au poste de ministre de l’Intérieur.

Le 28 juillet 2018, l’Assemblée du peuple accorde sa confiance au ministre de l’Intérieur proposé par 148 voix pour, 13 voix contre et 8 abstentions.

31 aout 2018

Le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Khaled Gaddour, le secrétaire d’Etat aux Mines, Hachem Hmidi, le directeur général des combustibles, le PDG de la Société tunisienne des activités pétrolières et le directeur général des affaires juridiques au ministère de l’Energie, sont démis de leurs fonctions. Les services du ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables sont rattachés au ministère de l’industrie, dans le contexte de l’octroi à un investisseur tunisien du privilège de prospection du pétrole sur les côtes de Monastir avec un permis ayant expiré depuis 2009.

Il décide également de constituer un comité d’experts à la tête du gouvernement chargé de restructurer le ministère et de revoir la gouvernance du secteur de l’énergie et de charger la commission de contrôle des services publics et l’instance de contrôle public des finances d’ouvrir une enquête approfondie au sein du ministère.