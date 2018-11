Ligue des Champions (EST – AL Ahly) : AL Ahly d’Egypte attendu à Tunis en début d’après-midi

La délégation d’Al Ahly d’Egypte conduite par le président du club Mahmoud Khatib, qui a quitté mardi matin le Caire, est attendue à Tunis en début d’après-midi en vue de la finale retour de la ligue des Champions d’Afrique face à l’Espérance Sportive de Tunis, prévue vendredi soir au stade Olympique de Radès à partir de 20h00.

Les Diables Rouges vainqueurs (3-1) au match aller vendredi dernier au stade Borj Al Arab d’Alexandrie, seront privés pour cette manche retour de l’attaquant marocain Oualid Azaro, suspendu lundi soir par la Confédération AFricaine de footbball (CAF) pour deux matchs suite à un acte anti-sportif lors de la finale aller.

La CAF rappelle-t-on a également sanctionné Al Ahly d’une amende de 20 mille dollars et son entraîneur Patrice Carteron sera invité à comparaître devant la commission de discipline pour une audience “au sujet d’allégations de comportement antisportif”.

Le technicien français a soumis les joueurs lundi au Caire à une dernière séance d’entrainement consacrée à des exercices aux tirs au but avant d’annoncer la liste des joueurs qui effectueront le déplacement à Tunis.

La formation égyptienne effectuera une première séance d’entrainement mardi soir à huis clos ainsi que mercredi également à huis clos afin de permettre aux joueurs une plus grande concentration pour ce rendez décisif, selon Mohamed Youssef, président de la section football.

La séance d’entrainement officiel aura lieu jeudi soir au stade olympique du Radès qui abritera la finale et sera ouverte aux médias pendant les 15 premières minutes, conformément aux règlements de la Confédération Africaine de football (CAF). Une conférence de presse sera tenue une demi-heure avant le coup d’envoi de la séance d’entrainement en présence de l’entraineur en chef Patrice Carteron et du capitaine de l’équipe, précise la même source.

Liste des joueurs:

Gardiens de but: Cherif Ikrami, Mohamed Chennaoui et Ali Lotfi

Défenseurs: Saad Samir, Salif Koulibaly, Sabri Rahil, Aymen Achraf, Mohamed Heni et Bassem Ali

Milieu de terrain: Amrou Soulia, Housseme Achour, Karim Nedved, Akram Taoufik, Islam Mouhareb, Ahmed Hamdi, Ahmed Hammoudi, Mido Jaber et Nasser Maher

Attaquants: Walid Slimane, Salah Mohsen, Marouane Mohsen.